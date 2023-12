Wie das Friedenslicht trotz des Kriegs heuer nach Österreich kam

Auch heuer hat das Friedenslicht seinen Weg aus Bethlehem gefunden – wenn auch etwas anders als sonst. Wegen des Krieges musste man gut überlegen, wie die kleine Flamme nach Österreich kann, um dann von hier aus um die Welt zu gehen.

Es musste heuer gut durchdacht werden, wie es möglich gemacht werden kann. Denn seit 37 Jahren kommt es von Bethlehem nach Linz. Doch dieses Jahr war alles anders. Israel befindet sich im Krieg. Und so musste das Friedenslicht einen anderen Weg einschlagen.

Es begann damit, dass heuer niemand aus Österreich in die Geburtsstadt Jesu geflogen ist, um es zu holen. Normalerweise darf ein ausgewähltes Kind das Licht in der Geburtsgrotte entzünden. Heuer aber war es ein palästinensisches, christliches Mädchen aus Bethlehem, erzählt Sabina Korntner vom ORF Oberösterreich der „Presse am Sonntag“. Sie leitet das Team, das für das Friedenslicht zuständig ist. Bereits in den Jahren der Coronapandemie war es kein österreichisches Kind.

Zuerst nach Jordanien