Nach Wahlfarce: Serbien attackiert Berlin und Andreas Schieder

Demonstranten in Belgrad schenken die EU-Fahne. APA / AFP / Oliver Bunic

Serbiens Staatsoberhaupt unterstellt Deutschland, hinter Protesten gegen manipulierte Wahlen zu stehen.

Auch am selbst angerichteten Schlammassel sind für populistische Staatenlenker immer die anderen schuld. Serbiens von massiven Manipulationen überschattete Parlaments- und Kommunalwahlen am Sonntag seien „die bisher saubersten und anständigsten“ gewesen, beteuert angesichts der zunehmenden Kritik sichtlich genervt Präsident Aleksandar Vučić. Doch ein „wichtiges Land“ habe sich „auf brutalste Art“ in die Wahlen eines souveränen Lands eingemischt, entrüstet sich der Staatschef mit Blick auf Deutschland: Belgrad werde nach Neujahr ein Schriftstück aufsetzen, um dies „der ganzen Welt zu zeigen“.

Einschüchterung und Stimmenkauf