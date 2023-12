Olivia Ford: Rezepte für das Leben

Jenny Quinns Superkraft ist das Backen. Als sie sich mit 77 Jahren für eine TV-Show bewirbt, stellt das allerdings ihre friedliche Existenz auf den Kopf.

„Das Backduell – Backen auf der Insel“ ist die beliebteste Kochshow im britischen Fernsehen, und Jenny Quinn lässt keine Folge aus. Kein Wunder, denn Jenny, mittlerweile 77 Jahre alt, ist für ihre Kuchen und Torten weit über die Familie hinaus bekannt. Als sie sich beim „Backduell“ bewirbt, droht allerdings ihr friedliches, unaufgeregtes Leben in der Kleinstadt Kittlesham auseinanderzubrechen. Denn Jenny hütet seit ihrem 17. Lebensjahr ein Geheimnis, das sie nicht einmal ihrer großen Liebe seit 60 Jahren, ihrem Mann Bernard, anvertraut hat.

Olivia Ford hat mit „Der späte Ruhm der Mrs. Quinn“ einen bewegenden Roman darüber geschrieben, was Menschen glücklich macht: „Wenn das Leben sie zu sehr forderte, bot ihr die Einfachheit des Backens Zuflucht, und es gab eine Zeit lang bloß Eier, Zucker, Butter und Mehl. Backen war ihre stärkste Verbindung zur Vergangenheit, und die Rezepte gehörten zu ihren wertvollsten und liebsten Erinnerungen.“ Gleichzeitig will das Buch mehr: Es ist eine Aufforderung, sich selbst im höheren Alter noch etwas zu trauen: „Jenny hat bewiesen, dass man in jeder Phase seines Lebens Träume haben kann … und dass sie gerade wegen und nicht trotz unseres Alters wahr werden können.“ Rührend, „umrührend“ und eine Freude für alle, die gern mit den Händen im Teig wühlen.