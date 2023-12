Stadt Wien beteiligt sich an Brandstätter Verlag

Der Brandstätter Verlag ist von der Insolvenz des Buchauslieferers Medienlogistik Pichler-ÖBZ stark betroffen. Über die in der Corona-Pandemie gestartete Initiative „Stolz auf Wien“ springt die Stadt ein.

Die Stadt Wien hat sich über ihre Beteiligungsgesellschaft „Stolz auf Wien“ mit 15 Prozent am Brandstätter Verlag beteiligt. Der von der Insolvenz des Buchauslieferers Medienlogistik Pichler-ÖBZ stark betroffene Verlag sei das 50. und letzte Unternehmen bei dieser in der Corona-Pandemie gestarteten Initiative, ehe „das Projekt mit Beginn 2024 in die Begleitungs- und Betreuungsphase übergeht“, hieß es . Mit Gesamtinvestitionen von 24,2 Millionen Euro seien über 940 Arbeitsplätze gesichert worden.

„Die Insolvenz unseres österreichischen Buchlogistikers Anfang des Jahres hat uns viel Geld und Nerven gekostet. Den Großteil des entstandenen Schadens konnten wir inzwischen kompensieren. Um wieder an die Vorwärtsstrategie der letzten Jahre anknüpfen zu können und mehr Investitionsspielraum für innovative Projekte zu haben, gehen wir nun den Weg mit ‚Stolz auf Wien‘. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und danken der Stadt Wien für diese attraktive Möglichkeit der Stärkung unserer Kapitalstruktur“, so Verleger Nikolaus Brandstätter. „Jetzt sind wir wieder voll schlagkräftig.“

Im Frühjahr hat der Verlag mit 150.000 Euro auch die laut Ausschreibungsrichtlinien höchstmögliche Unterstützung im Rahmen einer insgesamt 500.000 Euro betragenen Sonderförderung des Bundes erhalten. Das decke jedoch nur 20 Prozent des entstandenen Schadens, weswegen man „weitere Anker ausgeworfen“ habe, hatte der Verleger auf der Leipziger Buchmesse angekündigt. (APA/Red.)