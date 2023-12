Glanz und Elend im „Heiligen Land“

Die Tiroler Linie des Habsburger-Clans in kompetenter Nacherzählung.

Schon der Beginn von Habsburgs Herrschaft über Tirol wies jenes „Strickmuster“ auf, das der Clan noch oft und geschickt einzusetzen wusste: Heirat. Und, ist man genötigt zu sagen, vorzeitiger (rechtzeitiger) Tod unangenehmer Mitbewerber. Denn das Schicksal wollte es, dass die zweimal verheiratete Margarete Maultasch 1361 als Witwe allein dastand, allerdings reichlich begütert, u. a. mit der Grafschaft Tirol. Kurzum: Am raschesten erfasste Herzog Rudolf IV. von Habsburg („der Stifter“) die erfreuliche Situation. Und 1363 übergab ihm Margarete den wertvollen Besitz, übersiedelte nach Wien, starb dort 1369 und bleibt bis dato im Bezirksnamen Margareten in Erinnerung.

Das war der Start der habsburgischen Tiroler Linie. Eigentlich aber erst 1406 mit Rudolfs Enkel, Friedrich IV., der „mit der leeren Tasche“. Mangel an Geld war nur eine der ständigen Sorgen dieses Landesherrn. Viel gefährlicher erschienen die Intrigen und Machtspiele der Gefolgsleute und Bischöfe in seinem Herrschaftsgebiet, dessen Hauptstadt damals noch Meran war. Die Bistümer Chur, Brixen, Trient und Konstanz waren ständige Unruheherde, bis Friedrich drei Bischöfe verhaften ließ. Das sollte ihm beim Konzil in Konstanz (ab 1414) schlecht bekommen. Mit zwölf Grafen und sechshundert Reitern inszenierte er zwar den pompösesten Einzug von allen, dann aber setzte er aufs falsche Pferd, unterstützte den „falschen“ Papst Johannes XIII. (der bald wieder abgesetzt ward), musste vor König Sigismund kniefällig Abbitte leisten und bekam seine Lande zurück.