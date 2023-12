37-Jähriger in Salzburg mit Machete attackiert

Der Angreifer wollte dem Mann in einer Wohnung Geld und Handy abnehmen. Er wurde festgenommen.

Ein 37-Jähriger ist Freitagfrüh in Salzburg-Lehen in der Wohnung eines Freundes, den er besuchen wollte, auf einen zwei Jahre älteren Mann gestoßen. Dieser versuchte, ihm Geldbörse und Handy abzunehmen. Als sich der Österreicher wehrte, attackierte ihn der jemenitische Staatsbürger mit einer Machete. Anschließend flüchteten beide Männer aus der Wohnung, teilt die Polizei mit.

Passanten versorgten das Opfer und alarmierten die Exekutive, die den 39-Jährigen in der Nähe festnahm. An seiner Kleidung fanden sich Blutspuren, die Tatwaffe war hingegen nicht auffindbar. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (APA)