Die USA öffnen wegen Migranten geschlossene Bahnübergänge wieder

Die Übergänge zwischen Texas und Mexiko waren vor fünf Tagen geschlossen

worden, um die Hunderttausenden illegalen Migranten abzuwehren. Nun wurde der Betrieb an den Eisenbahnübergängen wieder aufgenommen.

Die USA haben am Freitag zwei für den Export wichtige Bahnübergänge zwischen Texas und Mexiko wieder geöffnet. Diese waren fünf Tage zuvor als Reaktion auf den zunehmenden Migrantenverkehr geschlossen worden. Der Betrieb an den internationalen Eisenbahnübergängen in Eagle Pass und El Paso, Texas, sei am Freitagnachmittag wieder aufgenommen wurde, teilte die Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA (CBP) mit.

Die CBP hat im November insgesamt 242.418 Einwanderer aufgegriffen, was in etwa dem Stand vom Oktober entspricht, aber unter dem Rekordwert vom September (270.000) liegt. Wegen der vielen Migranten bleibt der Druck auf Präsident Joe Biden bestehen, den Zustrom von Zuwanderer vor seiner Wiederwahl im nächsten Jahr deutlich zu reduzieren.

Die Schließungen hatten die Eisenbahnunternehmen, die Agrarindustrie und einige Gesetzgeber, die über den Verlust von Exporten besorgt waren, bestürzt. Ian Jefferies, CEO der Association of American Railroads, lobte die Wiedereröffnung und sagte, die Schließung der Bahnübergänge habe nicht dazu beigetragen, den Migrantenstrom einzudämmen. „Diese unklugen Schließungen waren ein Mittel der stumpfen Gewalt, das nichts zur Stärkung der Strafverfolgungskapazität beigetragen hat“, sagte er. (APA/DPA)