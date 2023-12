Lern-Apps: „Es geht beides – attraktiv und inklusiv.“

Warum brauchbare Lern-Apps für Menschen mit Behinderung Mangelware sind und was nötig wäre, um inklusives Lernen mit barrierefreien Apps zu ermöglichen.

Wir alle nutzen sie täglich: Apps. Auch das Lernen können sie erheblich erleichtern. Während jedoch viele Studierende täglich Zettel händisch ausfüllen oder in Büchern Wichtiges anstreichen, nutzen Menschen mit Sehbeeinträchtigungen beispielsweise die App SnapType. Diese hilft, Arbeitsblätter in digitalisierter Form mit Textfeldern zu versehen, sie zu beschriften und mit verschiedenen digitalen „Stiften“ zu markieren. Darüber hinaus können die Schriftgröße verändert und der Text an die Sehbedürfnisse farblich angepasst werden.

Die App Seeing AI, die Texte vorliest oder Bilder beschreibt, hilft wiederum, Inhaltsverzeichnisse schnell zu erfassen, damit Studierende wissen, ob sie ein Buch scannen wollen. Unterlagen aufbereiten oder schnell Fragen über den Lernstoff zusammenstellen können Lern-Apps wie Studysmarter und Quizlet.

Baustellen bei Bild und Pop-up

Dennoch gibt es auf dem App-Markt in puncto inklusives Lernen „viel Luft nach oben“, betont Daniele Marano von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs: „Während Standard-Apps wie Navis oder Wetter-Apps barrierefrei benutzbar sind, sind Lern-Apps für unsere Klienten eine große Baustelle – und das, obwohl es gesetzlich vorgeschriebene Richtlinien dafür gibt.“ Eines der Hauptprobleme: Viele Applikationen sind mit Vorlese-Tools wie dem Screenreader nicht benutzbar. Diese fehlende Kompatibilität beobachtet auch Christian Zehetbauer von Videbis, Experte für Hilfsmittel für sehbeeinträchtigte und blinde Personen: „Buchseiten werden oft nur als Bild angezeigt und können so nicht durch Sprachausgabesysteme vorgelesen werden.“ Ein großes Manko sei auch, wenn Elemente nicht beschriftet werden. Wenn etwa Bilder keinen Alternativtext unterlegt haben oder Überschriften nicht als solche gekennzeichnet werden, tun sich Vorleseprogramme schwer.

Captcha-Aufforderungen und Werbungen, die automatisch aufgehen, sind ebenfalls ein großes Problem: „Spätestens bei Werbe-Pop-ups hört die Barrierefreiheit auf“, erklärt Marina Mayrhofer, die eine Masterarbeit zum Thema Lernspiele für Menschen mit Sehbehinderung geschrieben hat. Sie hat im Zuge ihrer Recherchen so gut wie keine frei zugänglichen Apps gefunden, die Sehbeeinträchtigte beim Studieren und Lernen zufriedenstellend unterstützen. Anderer Meinung ist Dirk Wagner, Trainer beim Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und Burgenland, der mit Studysmarter und Quizlet gute Erfahrungen gemacht hat: „Unsere Auszubildenden nutzen diese, um Unterlagen digital zu ordnen und sich Fragen zusammenstellen zu lassen, um besser lernen zu können.“

Aus der Not eine Tugend machte man am Bundesblindenerziehungsinstitut und produzierte – nachdem es auf dem Markt wenig Brauchbares gab – selbst Apps, die beim Erlernen der Brailleschrift helfen oder als Fragemodul für Lerninhalte genutzt werden können. Auch die großen Universitäten haben Erfahrungen mit eigenen Tools. Moodle funktioniere „im Großen und Ganzen sehr gut barrierefrei“, sagt Barbara Levc vom Zentrum Integriert Studieren der Uni Graz. Die App UniGrazMobile unterstütze integriertes Studieren zusätzlich. Jedoch liege es nicht nur an den Plattformen selbst, ob sie gut für Menschen mit Behinderungen einsetzbar sind, unterstreicht Mark Wassermann, Behindertenvertrauensperson der Uni Klagenfurt. „Es geht darum, dass Leute, die sie befüllen, darauf achten, dass sie nicht unübersichtlich werden, indem sie zu viele Infos oder Kurse gleichzeitig reinstellen.“

»Es wäre besser, Nutzer im Entwicklungszeitraum zu fragen, was sie brauchen.« Mark Wassermann, Behindertenvertrauensperson der Uni Klagenfurt

Wünsche an die Entwickler

Wie so viele wünscht er sich, dass Menschen mit Behinderungen in die Entwicklung der Apps mehr einbezogen werden: „Oft werde ich nach der Entwicklung einer Website gefragt, ob sie ,eh barrierefrei‘ sei. Häufig ist dem nicht so. Es wäre doch besser, Nutzer gleich im Entwicklungszeitraum zu fragen, was sie brauchen.“

So seien die Möglichkeit von Audio-Befehlen und die Option, etwas vorlesen zu lassen, Wünsche an die App-Entwickler – entweder indem sie mit Screenreadern kompatibel sind oder gleich selbst vorlesen. Das Ermöglichen von Farbkontrasten und Vergrößerungen sei ebenfalls wichtig. Und es wäre hilfreich, so Levc, „Buttons mit Text zu unterlegen. Außerdem sollte man auch an Menschen mit ADHS oder Autismus denken und nicht zu viel an Informationen und Reizen hineinpacken.“ Eine einfacher strukturierte Fassung sei da oft hilfreich. Dass Apps dann weniger attraktiv sein könnten, diese Angst sei „überhaupt nicht berechtigt“, unterstreicht Marano. „Es geht beides – attraktiv und inklusiv.“