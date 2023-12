„Papa, heuer können wir nicht Weihnachten feiern“

Keine Pilger, eine düstere Stimmung: Der Gaza-Krieg überschattet das Fest der palästinensischen Christen im Heiligen Land. Und doch sagen sie: „Lasst uns Licht ins Haus bringen.“

Ein paar dürre Büsche, ein paar geparkte Autos, ein paar Passanten, die vorbeischlendern: Am Manger-Platz in Bethlehem vor der Geburtskirche geht es in diesen Tagen ganz beschaulich zu. Das Rathaus in Bethlehem hat auf seiner Webseite eine Live-Übertragung von dem Platz eingerichtet, doch zu sehen gibt es dort diesmal keinen üppig geschmückten Tannenbaum. Wegen des Kriegs in Gaza haben die kirchlichen Autoritäten dazu aufgerufen, auf eine festliche Dekoration zu verzichten.

In den palästinensischen Gebieten sinkt die Zahl der Christen seit Jahrzehnten: Bei knapp 50.000 steht sie derzeit, etwa einem Prozent der Bevölkerung. In Israel leben rund 180.000 Christen, knapp zwei Prozent der Gesamtbevölkerung. Es ist ein schwieriges Weihnachten für die Christen im Heiligen Land, wo immer sie leben und politisch stehen.