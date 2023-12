Matthias Schweighöfer: „Unter Kontrolle habe ich nichts“

Es war einer der größten Skandale der Popgeschichte: Anfang der Neunziger wurde bekannt, dass die Sänger von Milli Vanilli ihre Hits nie selbst gesungen hatten. In »Girl You Know It’s True« spielt Matthias Schweighöfer den darin verwickelten Musikmanager Frank Farian.

In den vergangenen Jahren hat sich der berufliche Schwerpunkt von Matthias Schweighöfer nach Hollywood verlagert: Zu sehen war das unter anderem an einer Rolle in „Oppenheimer“ oder der neuen Netflix-Komödie „Family Switch“ mit Jennifer Garner. „Girl You Know It’s True“, die Geschichte des berühmt-berüchtigten Gesangsduos Milli Vanilli, bietet dem 42-Jährigen nun wieder eine Bühne im deutschsprachigen Kino.

Sie spielen den legendären Frank Farian: Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten überhaupt, war aber gleichzeitig auch in den Milli-Vanilli-Skandal verwickelt. Gibt es etwas an ihm, was Sie bewundern?

Matthias Schweighöfer: Wenn sich jemand ein Ziel setzt und sagt: „Ich will was schaffen, was sich unerreichbar anfühlt, aber ich setze alle Hebel in Bewegung, um das zu erreichen, und zwar gut“, dann habe ich davor großen Respekt. Auf der anderen Seite sollte man aber eben auch mit offenen Karten spielen und sagen: „Wir laden euch zu dieser Fahrt ein. Deshalb müsst ihr wissen, wofür ihr ein Ticket kauft.“

Frank Farian war auch ein Besessener, so wie Sie ihn im Film porträtieren. Gilt das ebenfalls für Sie? Von Ihnen stammt angeblich der Spruch: „Ich mache 100 Liegestütze, und wenn jemand nur 80 macht, muss er sich zusammenreißen und die durchziehen.“

Ich habe dieses Zitat auch nochmal gelesen und dachte mir, dass das irgendwie falsch ist. Ich würde es gerne korrigieren.