Wienerin zwei Wochen in Wohnung festgehalten und missbraucht

Die 29-Jährige gab an, mehrfach zu sexuellen Handlungen gezwungen worden zu sein. Über eine Freundin schaffte sie es schließlich, die Polizei zu alarmieren. Der 51-jährige Verdächtige wurde noch in der Wohnung festgenommen.

Eine 29-jährige Frau soll rund zwei Wochen lang in einer Wohnung in Wien-Meidling festgehalten, attackiert und wiederholt zu sexuellen Handlungen genötigt worden sein. Am Samstag (in den Mittagsstunden) meldete sich die Frau bei einer Freundin, die die Polizei alarmierte. Der 51-jährige Tatverdächtige, ein nordmazedonischer Staatsangehöriger, wurde noch in der Wohnung festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Er soll nun vom Landeskriminalamt Wien einvernommen werden, berichtete die Exekutive am Sonntag. Die Frau hielt sich im Stiegenhaus des Gebäudes auf, als die Polizei dort ankam.

Ermittelt wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Vergewaltigung, der Freiheitsentziehung und der fortgesetzten Gewaltausübung.

Einmal mehr weist die Wiener Polizei darauf hin, dass sie unter der Notrufnummer 133 rund um die Uhr für Personen erreichbar ist, „die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind“. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Hilfe! Frauenhelpline: 0800 222 555 Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112 Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

(red.)