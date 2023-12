Kastenwagen mit 24 Menschen an Kärntner Grenze gestoppt

Der mutmaßlicher Schlepper wurde festgenommen. Alle Insassen wurden auf die Fremdenpolizeiinspektion gebracht.

Bei einer Einreisekontrolle hat die Polizei am Kärntner Grenzübergang Karawankentunnel in der Nacht auf Sonntag 24 Menschen an Bord eines Kastenwagens entdeckt. Der Fahrer und mutmaßliche Schlepper, ein 32-jähriger Serbe, wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Die Insassen, alle syrische Staatsbürger, wurden auf die Fremdenpolizeiinspektion Klagenfurt gebracht.

Die Beamten hatten gegen 21.15 Uhr am Grenzübergang Karawankentunnel (Bezirk Villach Land) einen aus Slowenien kommenden Transporter mit slowakischem Kennzeichen angehalten. Der Fahrer musste die Türen zum Laderaum des Kastenwagens öffnen. Dabei entdeckten die Polizisten 23 Männer und einen siebenjährigen Buben. Der Serbe wird im Laufe des Sonntags von Beamten des Landeskriminalamtes zum Verdacht der Schlepperei einvernommen. (APA)