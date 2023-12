Mit Grips durch die Gaming-Welt

Auf Bildungsreise ins antike Griechenland oder in die Zeit der Wikinger geht es in den Entdeckungstouren der „Assassin’s Creed“-Reihe.

Bildungsreisen ins antike Griechenland, handeln lernen auf hoher See: Längst gibt es auch zahlreiche friedvolle Computerspiele, die Wissen vermitteln können. Eine Auswahl zur Weihnachtszeit.

Mit Gewalt und Horror werden Videospiele gemeinhin oft assoziiert. Dabei ist das Gaming-Repertoire reich an lehrreichen und friedvollen Titeln.

Auf Bildungsreise ins antike Griechenland oder in die Zeit der Wikinger geht es beispielsweise in den Entdeckungstouren der „Assassin’s Creed“-Reihe. Mit einer Spielfigur wird Griechenland erkundet, während Perikles über die Demokratie in Athen oder das Leben in der Antike erzählt. Die Grafik ist hervorragend, detailgetreu werden historische Stätten abgebildet. Die Titel wurden von Historikern gestaltet, an manchen Schulen werden die Spiele sogar im Unterricht eingesetzt. Gekämpft wird in der „Discovery Tour“ von Assassin’s Creed nicht, die Spiele müssen auch unabhängig von den Action-Rollenspielen der Serien gekauft werden.

Ebenso lehrreich können Aufbauspiele sein. Im kürzlich erschienen „Cities: Skylines II“ wird aus dem Nichts eine Metropole aus dem Boden gestampft – und all die Probleme, die das mit sich bringt, muss der Spieler bekämpfen.

In Klassikern wie der Wirtschaftssimulation „Patrizier“ kann man in Zeiten der Hanse vom Krämer bis zum Bürgermeister und Eldermann der Hanse aufsteigen. Vorausgesetzt, lukrative Handelsrouten werden aufgebaut und die Stadtbewohner mit dringend benötigten Gütern versorgt.

Solch ein Gespür braucht es auch in den zahlreichen „Anno“-Aufbauspielen, jüngster Ableger ist das viel gelobte „Anno 1800“: Dort verschlägt es den Spieler in die Zeit der industriellen Revolution.

Grübeln gefragt

Für Rätselfreunde ist „We Were Here Forever“ empfehlenswert. Es wird zu zweit gespielt, per Kopfhörer kann man sich mit seinem Kumpanen unterhalten. Ziel ist, aus einem Gefängnis zu entkommen. Es sind zig Rätsel zu lösen. Dabei muss gemeinsam vorgegangen werden: Ein Spieler muss etwa ein Puzzle lösen, damit sich ein Tor für einen anderen Spieler öffnet. Während die Rätsel anfangs noch relativ einfach sind, wird es schon bald ziemlich knifflig. Nichts für jene, die gerne schnell vorankommen.

Entschleunigung pur

Auf keiner Liste friedvoller Spiele darf die Aufbausimulation „Animal Crossing“ fehlen. Der neueste Ableger der Spielreihe, „Animal Crossing: New Horizons“, versetzt das Geschehen zum ersten Mal auf eine einsame Insel. Ausgestattet mit lediglich einem Zelt und einem Haufen Schulden, liegt es nun in der Hand der Spieler, aus der Insel einen lebenswerten Ort zu machen. Mit jedem entdeckten Rohstoff und jedem kennengelernten Bewohner, vergrößern sich die Crafting-Möglichkeiten. Doch abseits des Ausbaus der Insel ist eine Menge zu tun: Angeln, Insekten fangen, Obst sammeln oder Fossilien ausbuddeln. Kaum ein Simulationsspiel bietet so viele Möglichkeiten, um den Kopf freizubekommen.

Vor allem PC-Spieler aus den 90er-Jahren sollten beim Titel „Pioneers of Patagonia“ hellhörig werden. Das Spiel kann als spiritueller Nachfolger der populären „Siedler“-Reihe verstanden werden. Schließlich stecken die Erfinder eben jener auch hinter dem kürzlich erschienenen Aufbaustrategiespiel. Hohe Erwartungen also, die es zu erfüllen gilt. Und das gelingt: Pioneers of Pagonia ist im Großen und Ganzen genau das, was sich Fans von einem Siedler-Titel wünschen, und entschleunigt wunderbar. Doch so simpel das Spiel im Grundkonzept auch anmuten mag: Es kann ebenso herausfordernd sein, wie sich im späteren Spielverlauf zeigt.