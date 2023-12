Amoklauf in Prag: Wiener Pfarre trauert um Oberministranten

Polizisten patrouillieren am 21. Dezember nach dem Amoklauf in Prag.

Der tschechische Dolmetsch-Student lebte in Döbling.

Eine Pfarre in Wien-Döbling trauert um den Oberministranten, der eines der Opfer des Prager Amoklaufs ist. Wie erst jetzt bekannt wurde, befand sich unter den 14 Ermordeten in der Karlsuniversität auch ein Tscheche, der in Wien lebte. Der 34-Jährige habe ein Zimmer im Pfarrhaus bewohnt „und war einer der Aktivposten der Döblinger Pfarrgemeinde“, berichtete Kathpress am Sonntag.

Es habe keinen Festgottesdienst gegeben, bei dem er nicht das Weihrauchfass schwang oder mit dem Kreuz voranging. Darüber hinaus galt der Verstorbene als „hilfsbereiter Anpacker, der bei Pfarrfesten gerne mit tschechischem Bier oder selbst gemachtem Punsch für fröhliche Stimmung sorgte“, hieß es weiter. Die letzten Wochen verbrachte er studienbedingt in seiner Heimatstadt Prag, um dort sein Tschechisch-Deutsch-Dolmetsch-Studium zu finalisieren. (APA/Kathpress)