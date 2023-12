USA greifen pro-iranische Milizen im Irak an

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas nehmen die Angriffe auf von der US-Armee genutzte Stützpunkte im Irak und in Syrien stark zugenommen. Am Foto: Der Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad im Westen des Irak.

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas nehmen die Angriffe auf von der US-Armee genutzte Stützpunkte im Irak und in Syrien stark zugenommen. Am Foto: Der Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad im Westen des Irak. Reuters / John Davison

Das US-Militär hat nach den Worten von Verteidigungsminister Lloyd Austin im Irak mit Präzisionsangriffen auf eine Serie von Angriffen gegen US-Stützpunkte reagiert.

Nach einer Attacke auf einen Stützpunkt im Irak mit drei verletzten US-Soldaten haben die USA in dem Land pro-iranische Milizen angegriffen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte am Montag (Ortszeit), die US-Streitkräfte hätten „notwendige und angemessene“ Angriffe auf drei Einrichtungen ausgeführt, die von der paramilitärischen Kataeb Hisbollah und der Miliz nahestehenden Gruppen genutzt worden seien.

„Diese Präzisionsangriffe sind eine Antwort auf eine Reihe von Attacken gegen US-Soldaten im Irak und in Syrien durch vom Iran unterstützte Milizen“, erklärte Austin weiter. Er verwies dabei insbesondere auf einen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt in Erbil in der kurdischen Autonomieregion im Norden des Irak am Montag. Dabei waren nach US-Angaben drei US-Soldaten verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Warnung vor Eskalation des Konflikts

Gleichzeitig warnte der US-Verteidigungsminister vor weiteren Angriffen gegen US-Soldaten in der Region. „Wir wollen den Konflikt in der Region nicht eskalieren lassen, sind aber entschlossen und bereit, weitere notwendige Maßnahmen zum Schutz unserer Leute und Einrichtungen zu ergreifen.“

Die irakische Regierung verurteilte die US-Angriffe als „klaren feindseligen Akt“. Mindestens ein Militärangehöriger wurde laut irakischen Angaben getötet, und 18 weitere Personen wurden verletzt, wie es in einem Post der Regierung auf X weiter hieß. Darunter sollen auch Zivilisten gewesen sein. Der Angriff stelle eine „inakzeptable Verletzung der irakischen Souveränität“ dar. Gleichzeitig verurteilte die Regierung auch weiterhin die Angriffe der Milizen auf „Hauptquartiere ausländischer diplomatischer Vertretungen“. Sie seien in jedem Fall inakzeptabel.

Aus irakischen Sicherheitskreisen verlautete am Dienstag, mindestens ein Mitglied einer pro-iranischen Gruppe sei bei Angriffen getötet worden. 24 weitere wurden demnach bei insgesamt drei Angriffen auf Standorte pro-iranischer Kräfte im Irak verletzt. Ein Vertreter des Innenministeriums erklärte, die Angriffe hätten einem Standort des Hashed-al-Shaabi-Netzwerks in der Stadt Hilla in der Provinz Babylon gegolten. Ein weiterer Angriff sei in der südlichen Provinz Wassit erfolgt.

Angriffe auf US-Stützpunkte nehmen zu

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober haben die Angriffe auf von der US-Armee genutzte Stützpunkte im Irak und in Syrien stark zugenommen. Das US-Militär hat seit Mitte Oktober mehr als 100 solcher Angriffe registriert.

Zu den Attacken im Irak bekannte sich meist der Islamische Widerstand, ein loser Zusammenschluss bewaffneter Gruppen in Verbindung mit dem pro-iranischen Hashed-al-Shaabi-Netzwerk. Der Islamische Widerstand verurteilt die Unterstützung der USA für Israel im Krieg gegen die Hamas.

Im Irak sind rund 2.500 US-Soldaten stationiert, in Syrien 900. Die von den USA angeführte Militärkoalition in diesen Ländern soll dabei helfen, ein Wiedererstarken der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu verhindern.