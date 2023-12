84-Jährige nach Zimmerbrand in Wien-Favoriten im Krankenhaus

Die Flammen schlugen aus dem Fenster, als die Feuerwehr die Frau aus der Wohnung im zehnten Wiener Gemeindebezirk retten.

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten ist die 84-jährige Wohnungsinhaberin am Stefanitag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bei ihr bestand ein Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 13.10 Uhr zu dem Einsatz in der Neilreichgasse alarmiert, sagte ihr Sprecher Christian Feiler. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einem Fenster im letzten Stock des Wohnhauses.

Die Feuerwehr löschte unter Atemschutz mit zwei Leitungen im Innenangriff sowie im Außenangriff über eine Drehleiter. Parallel dazu brachten Atemschutztrupps Flüchtende ins Freie. Fünf Bewohnerinnen und Bewohner wurden der Berufsrettung zur notfallmedizinischen Betreuung übergeben. Neben der Inhaberin der Brandwohnung waren weitere Hospitalisierungen aber nicht notwendig. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften am Ort des Geschehens. Die Ursache des Feuers war Gegenstand von Ermittlungen. (APA)