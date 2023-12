Das Streben nach Erfolg: Novak Djokovic hat noch immer nicht genug

Der Serbe agiert auch mit 36 Jahren noch als Branchenprimus. Für 2024 hat sich Djokovic Besonderes vorgenommen. Oder gelingt den Jungen die Wachablöse?

Als hätte Novak Djokovic noch irgendeine Motivationsspritze notwendig, kürte die polnischen Nachrichtenagentur PAP den serbischen Tennisstar wenige Tage vor dem Jahreswechsel noch zu Europas „Sportler des Jahres“.

Die Auszeichnung ist zweifelsohne verdient, war der 36-Jährige doch die spielbestimmende Figur im Tenniszirkus 2023. Ungeachtet seines voranschreitenden Alters und immerwährender Diskussionen um eine Wachablöse hat Djokovic die Verfolgerschar weiter fest im Griff. Für das Olympiajahr hat sich der ehrgeizige, nunmehr 24-fache Major-Sieger schon das nächste, enorm große Ziel gesetzt: Der Gewinn des „Golden Slam“ - also alle vier Grand-Slam-Turniere plus Olympia-Gold. Das hat noch kein Mann geschafft.

1988 war es die Deutsche Steffi Graf, die innerhalb eines Jahres alle vier Majors plus die Olympischen Spiele gewonnen hat. Nach wie vor ein Unikum im Tennis. Doch dem am 22. Mai 37 Jahre alt werdenden Djokovic darf man dies 2024 durchaus zutrauen. Immerhin hat er auch in diesem Jahr drei der vier Majors gewonnen und musste nur im Wimbledon-Finale nach fünf harten Sätzen dem Spanier Carlos Alcaraz den Vortritt lassen.

„Danach habe ich mir gesagt: Jetzt möchte ich umso mehr alle Spiele in Amerika gewinnen.“ Gesagt, getan: Djokovic gewann alle zwölf Matches in Übersee, inklusive der US Open in New York.

Wenn sein Körper weiter mitspielt und er sich nicht selbst aus dem Turnier nimmt wie seinerzeit bei den US Open 2020 (Disqualifikation im Achtelfinale) oder wegen seiner Weigerung, sich gegen Corona impfen zu lassen, dann führt ein Titel noch immer über ihn.

„Der Antrieb ist noch da. Mein Körper hat mir gute Dienste geleistet“, sagte Djokovic nach seinem Triumph bei den ATP Finals. Die Saison eröffnet der Weltranglistenerste am Sonntag beim United Cup in Perth. Am 15. Jänner beginnen die Australian Open. (ag./red)