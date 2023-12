Wiener Straßenbahn verliert Stromabnehmer in voller Fahrt

Ein Rumpeln, ein Funken und die Ulf-Garnitur der Wiener Straßenbahnlinie 26 rollte aus. Was Fahrgäste und der Fahrer erst beim Aussteigen sehen: Der Stromabnehmer liegt mehrere Meter hinter der Bahn mitten auf der Straße.

Ein Vorfall auf der Wiener Straßenbahnlinie 26 in der Nacht auf den 24. Dezember wirft Fragen auf. Der Niederflurzug der Ulf-Generation verlor in voller Fahrt den Stromabnehmer. Verletzt wurde bei dem Vorfall im Wiener Bezirk Donaustadt gegen 0:30 Uhr niemand. Die wenigen Fahrgäste hörten lediglich ein Rumpeln, auch ein Funken bzw. Aufblitzen sei deutlich wahrzunehmen gewesen, ehe die Straßenbahn auf der Donaufelderstraße - weil von der Stromverbindung abgeschnitten - ausrollte.

Der Straßenbahnfahrer war bei einer ersten Schadensbesichtigung vor Ort selbst verwundert über den abgängigen Stromabnehmer. Dieser lag mehrere Meter hinter der stehen gebliebenen Straßenbahn mitten auf einem Schutzweg auf der Donaufelder Straße. Aufgrund der nächtlichen Uhrzeit waren allerdings keine Passanten gefährdet bzw. verletzt worden.

Sturmschaden an der Oberleitung

Die Wiener Linien erklärten gegenüber der „Presse“, dass es einen Sturmschaden an der Stromleitung gegeben habe. „Der Bereich wurde umgehend abgesichert und vom Stromnetz genommen. Nach Behebung des Schadens konnten die Linien 25 und 26 den Betrieb in der Früh regulär aufnehmen. Die Betriebsstörung dauerte rund 30 Minuten“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich 2013 schon einmal ereignet. Wie der ORF Wien damals berichtete, hatte sich der Stromabnehmer der Garnitur der Linie 10 damals in einem Drahtseil verheddert und wurde vom Dach der Bim gerissen. (klepa)