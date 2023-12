Das Ei stammt von einem pflanzenfressenden Titanosaurus. Die Steinkugel wurde als Symbol des Hindu-Gottes Shiva verehrt.

Eine in einer indischen Familie wohl seit Generationen als göttlich verehrte Steinkugel hat sich als Dinosaurier-Ei entpuppt. Es stamme von einem pflanzenfressenden Titanosaurus, der vor Millionen Jahren in Zentralindien gelebt habe, teilte Mahesh Thakkar vom Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) in Lucknow mit.

Er und andere Wissenschaftler trafen demnach auf den Bauern Vesta Mandloi und die vermeintliche Steinkugel, weil in der Region im Bundesstaat Madhya Pradesh ein geologischer Park eröffnet werden soll, wie Thakkar mitteilte. Mandloi und andere Bauern des Dorfes Padlya sowie umliegender Siedlungen verehren Steinkugeln als Symbol des beliebten Hindu-Gottes Shiva sowie als Hüter des Landes und der Nutztiere, wie es weiter hieß. Auch in den umliegenden Siedlungen fanden die Forscher Dinosaurier-Eier.

In der fossilienreichen Gegend wurde schon eine Vielzahl von Knochen, Zähnen und Eiern von Sauriern gefunden. Im Jänner zum Beispiel hatten Forschende in der Fachzeitschrift „Plos One“ über den Fund von 92 Titanosaurier-Gelegen mit zusammen 256 Eiern berichtet. Ein Teil der Nester liegt in und um Padlya. (APA/dpa)