Italiener kann dank der Nerven des Fußes gelähmte Hand wieder bewegen

Nach einem schweren Verkehrsunfall kann der 55-jährige Mann dank eines Nerventransplantats seine Hand wieder nutzen.

Ein italienischer Patient mit einer gelähmten Hand kann diese dank der Nerven seines Fußes wieder bewegen. Der 55-jährige Mann, der vor fünf Monaten bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, kann nach einer innovativen Operation in einem Krankenhaus in Turin seine Hand wieder nutzen. Ein Teil des Ischiasnervs wurde ihm in den Arm implantiert.

Nach Angaben der Turiner Gesundheitsbehörde „Città della Salute“ ist es das erste Mal weltweit, dass eine solche Operation durchgeführt wird. Der Patient war im vergangenen Juli auf dem Weg zur Arbeit mit seinem Motorroller von einem Motorrad angefahren worden, das an einer Kreuzung eine rote Ampel übersehen hatte. Dabei erlitt der Mann eine schwere Verletzung am linken Arm und eine Amputation der Hälfte seines rechten Beins.

Teil des Ischiasnervs in Arm implantiert

Nervenäste wurden beim Patienten von einem Körperbereich in einen anderen implantiert, um beeinträchtigte Funktionen wiederherzustellen. Normalerweise werden Nerven genutzt, die sich in der Nähe der verletzten Gliedmaße befinden, was in diesem Fall nicht möglich war. Die Lösung bestand darin, einen Teil des Ischiasnervs zu verwenden, um den verletzten Arm wieder zu beleben.

Nun muss der Patient nach und nach lernen, seine Hand wieder zu kontrollieren. Anfangs muss er noch über die Bewegungen nachdenken, aber später wird er dank der Anpassungsfähigkeit seines Gehirns die neue Fähigkeit entwickeln, berichteten die Experten.

An der zwölfstündigen Operation waren Mikrochirurgen und Neurochirurgen beteiligt. Der Patient wurde anschließend auf die neurochirurgische Station verlegt. Die Rehabilitationsphase wird unter der Aufsicht von Spezialisten für physikalische Medizin und Rehabilitation stattfinden. (APA)