Silvesterpfad: Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen

Die Polizei wird beim Silvesterpfad verstärkt im Einsatz sein. In Uniform und mit zivilen Kräften. Innenminister Gerhard Karner will auch nach der Festnahme mutmaßlicher Terroristen die Gefährdungsstufe in Österreich nicht senken. Denn die Bedrohung sei zum Jahreswechsel besonders hoch.

Nach den bekannt gewordenen Anschlagsplänen in Wien werden nun auch die Sicherheitsmaßnahmen für den Silvesterpfad in Wien verschärft. „Die Wiener Polizei wird sowohl mit uniformierten als auch mit zivilen Kräften verstärkt im Einsatz sein, um für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu sorgen“, sagt ein Sprecher gegenüber der „Presse“. Konkrete Maßnahmen bzw. die Anzahl der eingesetzten Kräfte könnten aber „aus einsatztaktischen Gründen“ nicht bekannt geben werden. „Gefährdungseinschätzungen werden laufend seitens der DSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Anm.) und durch das LVT (Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Anm.) erstellt und fließen in die Einsatzkonzepte ein.“

Beim Silvesterpfad, der am 31. Dezember am späten Abend startet und bis zwei Uhr früh andauert, versammeln sich alljährlich Hunderttausende Menschen, um den Jahreswechsel zu begehen. Die zentralen Stationen sind neben dem Rathausplatz und der Prater-Dependance in diesem Jahr wieder die Freyung, der Platz Am Hof, der Graben, der Stephansplatz, die Kärntner Straße und der Neue Markt.

Ein Ableger des IS auf dem Vormarsch

Dem verstärkten Einsatz geht eine aktuell erhöhte Anschlagsgefahr in Österreich voraus. Am Samstag wurde bekannt, dass die Polizei zwei Männer und eine Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien Ottakring festgenommen hat. Sie sollen einem länderübergreifenden radikalislamistischen Terrornetzwerk angehören, das europaweit Anschläge geplant haben soll. Etwa in Österreich auf den Stephansdom, aber auch im Kölner Dom.

Bei der Terrorgruppe soll es sich um einen Ableger des IS handeln, den sogenannten Islamischen Staat Provinz Khorasan (ISPK). Dem deutschen Terrorexperten Peter R. Neumann zufolge ist ISPK „vermutlich der einzige IS-Ableger, der aktuell fähig wäre, im Westen einen großen, koordinierten Anschlag durchzuführen“. ISPK habe seinen Ursprung in Afghanistan und kämpfe dort gegen die – seiner Meinung nach zu lasche – Taliban-Regierung. Das K stehe für Khorasan und damit für eine historische Region in Zentralasien, die neben Afghanistan Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan umfasse.

Die Terrororganisation sei bis Mitte 2021 unter anderem aufgrund aggressiver US-amerikanischer und afghanischer Antiterror-Operationen und interner Spaltung stark geschwächt gewesen. Doch der Rückzug der USA und von Europa aus Afghanistan habe es der Gruppe ermöglicht, wieder aufzusteigen, schreibt der Extremismusforscher Nicolas Stockhammer auch in seinem aktuellen Buch „Trügerische Ruhe“. Ihre Größe habe sich in weniger als einem Jahr verdoppelt. Stockhammer hat bereits vergangene Woche vor einem erhöhten Anschlagrisiko zum Jahreswechsel gewarnt.

Zu Silvester ist die Gefahr besonders hoch

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wollte deswegen auch nach den Festnahmen die Gefährdungsstufe in Österreich nicht heruntersetzen – sei doch gerade zu Jahresende die potenzielle Bedrohung besonders hoch. Karner sieht dabei eine größere Gefährdung durch islamistische Einzeltäter. Grund dafür ist das Aufflammen des Nahost-Kriegs. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und den darauf folgenden Kampfhandlungen in Nahost hat laut Karner die Zahl der antisemitischen, aber auch der antimuslimischen Vorfälle an Dynamik gewonnen. So gebe es eine zunehmende latente Bedrohung. Nicht jeder einzelne Radikalisierte sei dabei ein Attentäter, aber das Potenzial sei größer geworden.

Um Täter bekämpfen zu können, plädiert der Innenminister einmal mehr dafür, der Exekutive den Zugriff auf Messenger-Dienste zu ermöglichen. Der Staatsschutz verfüge zwar wieder über eine internationale Vernetzung, womit der eine oder andere Fall mithilfe der Partnerdienste habe aufgedeckt werden können. Doch da sich die Terroristen modernster Methoden bedienten, müsste das auch für die österreichischen Sicherheitskräfte möglich sein.