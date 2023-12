Neues Jahr, neue Karriereziele 

Der Jahreswechsel rückt näher. Ein Ziel für das neue Jahr könnte eine berufliche Veränderung sein – was es zum Gelingen braucht.

Distance Learning ist eine Chance für berufliche ­Veränderung. Besonders, wenn die Ausbildung neben dem stressigen Familien- oder Berufsalltag gelingen soll. „Die Kombination von flexiblem Lernen und dem Arbeiten an praxisorientierten Aufgaben, die allein oder gemeinsam in der Gruppe gelöst werden, und wenige, vorausplanbare Präsenztage – genau das ist es, was ich brauche“, sagt Alexandra Schermann, Studentin an der Ferdinand Porsche FernFH, Österreichs erster Fernfachhochschule. Ursprünglich als Informatikerin tätig, sehnte sich Schermann nach beruflicher Veränderung und fand ihre Leidenschaft in der Betriebswirtschaft und im Projektmanagement.

„Ich kann nur so lernen, wie es gerade neben meinem Vollzeitjob machbar ist. Ein Studium mit vielen Präsenztagen wäre für mich unmöglich“, erklärt sie. Schermann ist überzeugt, dass die moderne Form des Studierens einer Fernfachhochschule dazu beiträgt, den individuellen Karrierezielen nachgehen zu können, unabhängig von Elternschaft, Vollzeitjob oder Wohnort.

Hybrides Studieren

„Eigentlich wollte ich nie studieren. Aber nach meiner Matura und zwei Jahren Vollzeitarbeit dachte ich mir – da geht noch mehr.“ Vivien Marx, ehemalige Studentin der Ferdinand Porsche FernFH, beschreibt die drei Präsenzphasen pro Semester als nicht nur sehr gut einteilbar, sondern auch als willkommene Abwechslung zum online organisierten Studium. Dies ermöglichte es ihr, neben Kind und Beruf zu studieren. Heute hat sie den Master in der Tasche, viel berufliche Erfahrung gesammelt und ist Mutter zweier Kinder – eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, dass Distance Learning Hand in Hand mit anderen Lebensbereichen geht. Auch im Weiterbildungsbereich besteht durch hybride Formen des Lernens die Chance auf neue Kompetenzen neben einem turbulenten Joballtag. Wenn die Zeit zu knapp erscheint, um sich einem Studium über mehrere Jahre zu widmen, bieten neue Weiterbildungsformen wie Micro-Credentials die Möglichkeit, das eigene Qualifikationsprofil neu zu kreieren oder auf Basis bestehenden Wissens zu schärfen. Dabei wird praxisrelevantes, aktuelles Know-how für die sich schnell entwickelnde Berufswelt auf dem Level eines Bachelor- oder Masterprogramms vermittelt und das in kurzer Zeit – ideal für Berufstätige, die sich gezielt in spezifischen Themen fortbilden möchten, ohne dabei ein umfassendes Studium zu absolvieren.

Persönlicher Austausch

„Was ich am Fernstudiummodell besonders schätze, ist, dass der persönliche Austausch, trotz der Ortsunabhängigkeit der Onlinelehre, erhalten bleibt“, hebt Vivien Marx hervor. Foren, Lerngruppen und Onlinesprechstunden schaffen die Möglichkeit für Studierende, auch zwischen den Präsenztagen persönliche Kontakt zu pflegen.

Für all jene, die im neuen Jahr ihre beruflichen Ambitionen neben Familie und Job vorantreiben möchten, ist die Ferdinand Porsche FernFH eine ideale Begleiterin, die bereits seit mehr als 15 Jahren, als erste österreichische Fernfachhochschule, eine breite Palette von Studiengängen in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Technik für Bildungsinteressierte anbietet und ihre Studierenden unterstützt, ihre berufliche Laufbahn nach individuellen Bedürfnissen zu gestalten.