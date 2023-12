Die Luft ist deutlich trockener geworden

Ein Forschungsteam untersuchte die Jahrringe von Bäumen. Die Daten reichen bis in das Jahr 1600 zurück.

Die Luft über weiten Teilen Europas ist in den letzten Jahrzehnten deutlich trockener geworden. Das zeigen Jahrringe von Bäumen, die ein internationales Forschungsteam unter Schweizer Leitung untersuchte. Die für die am Mittwoch im Fachblatt „Nature Geoscience“ veröffentlichte Studie untersuchten Jahrringdaten reichen zurück bis ins Jahr 1600.

Angesichts der Dürreereignisse in vielen Regionen Europas in den letzten Jahren sei dies bedenklich, sagte Kerstin Treydte, Erstautorin der Studie und Forscherin am eidgenössischen Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Denn trockene entziehe dem Boden und Pflanzen vermehrt Wasser.

Folgen für die Landwirtschaft

Die Folge: Pflanzen wachsen schlechter, manche sterben ab. Von großer Bedeutung sei dies außerdem für die Landwirtschaft. „Mehr Bewässerung wird nötig und die Erträge sinken“, so Treydte. Als Maß für die Lufttrockenheit diente den Forschenden das sogenannte Dampfdruckdefizit (auf Englisch: „Vapor Pressure Deficit“, VPD). Es beschreibt die Differenz zwischen dem maximalen Wassergehalt, den die Luft bei einer bestimmten Temperatur haben könnte, und dem tatsächlichen Wassergehalt der Luft.

In den bis zu über 400 Jahre alten Jahrringen spiegelt sich das VPD in den sogenannten Sauerstoffisotopen wider. Isotope sind unterschiedlich schwere Varianten von Atomen. Aus der Zusammensetzung der Sauerstoffisotope in den Jahrringen können die Forschenden ablesen, wie hoch das VPD in einem Jahr war.

Am stärksten zeigte sich dies laut der Studie in den zentraleuropäischen Tiefländern, in den Alpen und in den Pyrenäen. Die höchsten Werte wurden demnach in den Dürrejahren 2003, 2015 und 2018 erreicht. Anhand von zusätzlichen Modellsimulationen konnten die Autorinnen und Autoren außerdem zeigen, dass die heutigen VPD-Werte ohne Treibhausgas-Emissionen nicht hätten erreicht werden können. (APA/sda)