IOC-Präsident Bach am 70. Geburtstag mit großen Plänen

IOC-Präsident Thomas Bach verzichtet anlässlich seines 70. Geburtstages auf große Feierlichkeiten, der Deutsche ist seit zehn Jahren der mächtigste Sportfunktionär der Welt. Tritt er ab, macht er weiter?

IOC-Präsident Thomas Bach verzichtet anlässlich seines 70. Geburtstages an diesem Freitag bewusst auf eine große Party. „Nach meinem Empfinden passt eine solche große Feier nicht in diese Zeit“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees der „Welt am Sonntag“. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der Gaza-Krieg, die weltweiten politischen Spannungen und Konflikte, dazu die drohende Klima-Katastrophe - all das hat massive Auswirkungen auf den Sport.

Als unpolitisch bezeichnet Bach den Sport deswegen schon lange nicht mehr, „aber er muss politisch neutral sein“, wie er betont. Auch wegen dieser Prämisse dürfen im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris Russen und Belarussen unter bestimmten Auflagen als neutrale Athleten auf die große Weltbühne des Sports zurückkehren. Zufrieden sind damit weder die Ukrainer noch die Russen. Oft trifft ihr Zorn direkt den IOC-Chef, den das aber nach eigener Aussage kaltlässt.

Der ewige Mittelweg

Die Kritik wertet er gar als positives Zeichen, dass er und seine Mitstreiter „offensichtlich einen guten Mittelweg gefunden“ hätten. Deutungshoheiten bestimmen, Kritik aushalten, Stimmungen ausloten, Kompromisse finden, Lobbyarbeit betreiben - mit mehr als 40 Jahren als Sportfunktionär weiß Bach, wie man sich im verworrenen Netz der Sportpolitik nicht verfängt. Bis 2013 hatte sich das Ex-FDP-Mitglied ein großes Netzwerk aufgebaut, das seinen Aufstieg zur mächtigsten Person im Sport ermöglichte.

Nach seiner Wiederwahl 2021 ist seine Amtszeit eigentlich bis 2025 begrenzt, laut Olympischer Charta kann Bach nicht erneut kandidieren. Die Zwölf-Jahre-Regel war als Konsequenz aus dem Korruptionsskandal um die Bewerbung von Salt Lake City für 2002 eingeführt worden. Doch bei der jüngsten IOC-Session im Oktober in Mumbai hätten mehrere Mitglieder den Wunsch geäußert, er möge für eine weitere Amtszeit an der Spitze des Dachverbandes bleiben, sagte Bach.

Er verhalte sich gegenüber der Olympischen Charta loyal, vertiefe aber auch die Gespräche mit jenen Mitgliedern. Der Zuspruch sei „sogar noch gewachsen“, betonte Bach: „Übrigens ist es mir menschlich gesehen so herum viel lieber, als wenn alle den Tag nicht erwarten können, wenn der Alte dann endlich weg ist.“ Sollte Bach eine weitere Amtszeit anstreben, wären die Satzungsänderung der Charta und die Wiederwahl wohl keine großen Hürden. Eine wirkliche Opposition gibt es innerhalb des IOC nicht.