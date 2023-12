Start-ups: Mehr Geld für Nachhaltigkeit

Es herrscht wirtschaftliche Flaute. Dennoch erreichten Finanzierungsrunden in der Start-up-Szene eine Rekordhöhe. Das Volumen ist allerdings gesunken.

Wien. Krisen treiben Innovationen an. Das haben vor allem die beiden Start-up-Boomjahre 2021 und 2022 gezeigt. Die Zinswende, die steigende Inflation und eine Flaute bei Börsengängen und die geopolitischen Unsicherheiten wendeten das Blatt: Bewertungen und auch die Finanzierungsvolumina schrumpften.

Dennoch habe sich die österreichische Start-up-Branche gut gehalten, findet der Berater Ernst & Young (EY) in seinem Start-up-Barometer heraus. Zwar ist der Gesamtwert der Investitionen insgesamt gesunken, aber die Zahl der Finanzierungsrunden sei von 151 auf eine neue Bestmarke von 184 gestiegen. Das sei ein Plus von 22 Prozent. Insgesamt flossen heuer 695 Mio. Euro in die jungen Unternehmen – knapp ein Drittel weniger, 2022 war es noch rund eine Milliarde. 2021 wurde mit 1,23 Mrd. Euro bisher am meisten investiert. Dabei machten vor zwei Jahren Großdeals, also Deals über 100 Mio. Euro, 675 Mio. Euro und vor einem Jahr 550 Mio. Euro aus. 2023 gab es laut EY keinen solchen Abschluss.

Die Presse / Petra Winkler

Der EY-Start-up-Experte in Österreich, Florian Haas, spricht von einem „starken Jahr“ für die Szene. Rechnet man die Boom-Jahre 2021 und 2022 heraus, dann habe 2023 mit Abstand das bisher höchste Finanzierungsvolumen gebracht, lag die Bestmarke vor dem Boom doch lediglich bei 262 Mio. Euro im Jahr 2020. „Nach zwei Boom-Jahren mit neuen Bestmarken bei Finanzierungsvolumina und Bewertungen sieht man überall auf der Welt den Trend ‚Back to the old normal’.“

Jeder vierte Euro nachhaltig

2023 erhielten 36 von 184 Finanzierungsrunden einen Zuschlag, die einen Nachhaltigkeitsbezug haben. Im Vorjahr waren es lediglich 17. Insgesamt machten die heurigen Finanzierungen mit Nachhaltigkeitsfokus rund 175 Mio. Euro aus. Das ist ein Plus von 465 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Jeder vierte Euro ging an Start-ups im Sustainability-Bereich.

Schwerer werde es für die jungen Unternehmen, an Anschlussfinanzierungen zu kommen. Das ist besonders für jene mit großen Wachstumszielen herausfordernd: „Für Scale-ups ist es momentan enorm schwer, zwei- bis dreistellige Millionenfinanzierungen zu bekommen, um die nächste Stufe ihres Wachstumsplans zu erreichen“, sagt Haas.

Zusammen mit sinkenden Bewertungen, hoher Inflation und der Zinswende stehen diese Start-ups vor großen Herausforderungen, die sich 2024 fortsetzen werden, schätzt Haas. „Wir werden nächstes Jahr eine weitere Konsolidierung erleben, dazu gehören leider auch Downrounds – also Finanzierungsrunden mit niedrigeren Bewertungen als bei der letzten Runde –, Insolvenzen und Mergers bzw. Asset Deals, bei denen Mitbewerber in Schieflage übernommen werden.“

Investoren prüfen genauer

Neu ist für das kommende Jahr ein Start-up-Maßnahmenpaket, das die Bundesregierung nach langem Hin und Her gezurrt hat und das mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten soll. Ein wesentlicher Teil davon ist die Möglichkeit, eine Flexible Kapitalgesellschaft (FlexKap) zu gründen. Eine neue Gesellschaftsform, die ein Mindeststammkapital von 10.000 Euro erfordert und es ermöglicht, Unternehmenswert-Anteile auszugeben. Zum Vergleich: Das Stammkapital einer GmbH liegt bei 35.000 Euro.

Wie das Jahr 2024 für die Branche wird, hängt schlussendlich auch von der Stimmung der Investorinnen und Investoren ab. Und die sei derzeit vorsichtig, rücken durch die neuen Marktbedingungen Due Diligence und genaue Prüfung der Geschäftsmodelle viel mehr in den Fokus. Zudem sinkt auch der Wettbewerbsdruck, wenn es um den Zuschlag bei den Finanzierungsrunden geht. „Das ist gerade für Start-ups mit guter, durch Zahlen belegbarer Marktperformance und nachhaltigen Geschäftsmodellen und Skalierungsplänen eine Chance.“ Ein Evergreen bei der Entscheidung, ob es ein Investment gibt oder nicht: Potenzial und wie viel Profitabilität es verspricht.