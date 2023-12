Nach einem anonymen Hinweis gab es nach einem Tankstopp auf einem Regionalflughafen in Ostfrankreich für ein rumänisches Flugzeug keinen Weiterflug mehr. An Bord waren Hunderte Inder, die über Nicaragua angeblich illegal in die USA gelangen wollten. Am Ende flog der Jet mit ihnen zurück nach Indien.

Eine Posse rund um ein Passagierflugzeug einer kleinen rumänischen Fluglinie, in dem mehr als 300 Menschen aus Indien nach Nicaragua fliegen wollten, um von dort aus vermutlich illegal in die USA zu gelangen, hat über die Weihnachtstage die Behörden des ostfranzösischen Départements Marne auf Trab gehalten.

Der Airbus A340 der rumänischen Charterfirma Legend Airlines hatte Ende voriger Woche aus Dubai kommend den kleinen Regionalflughafen Châlons Vatry nahe Reims angeflogen, etwa auf halbem Weg zwischen Luxemburg und Paris, um zu tanken. Nach einem anonymen Tipp an die Behörden erhärtete eine Prüfung der Flugroute des vierstrahligen Langstreckenjets und der Passagierliste indes einen Verdacht: Und zwar, dass die 303 indischen Passagiere, die weiter nach Nicaragua wollten, schlicht Migranten waren, die eine Schlepperbande von Mittelamerika aus weiter in die USA oder Kanada schleusen wollte.

Nicaragua, die verarmte sozialistische Diktatur, ist weder für Inder noch für sonst jemanden als Tourismus- oder Job-Destination interessant — einer der Gründe, weshalb man von Menschenhandel ausging. Das Flugzeug (eines von nur drei der erst 2020 gründeten Legend Airlines) wurde also samt Passagieren und 30 Crewmitgliedern am Weiterflug gehindert.

Feiertage auf dem Flughafen