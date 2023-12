Die fortdauernde Fäulnis im Organismus Europas

Mit Viktor Orbáns Ungarn hat sich die Autokratie in der EU fest verwurzelt. Ihm geht es nur darum, die Union auszunutzen.

Mitte Dezember beschloss der Europäische Rat, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen. Es war ein wichtiger politischer Sieg für den unter Druck stehenden ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war es „ein Tag, der in die Geschichte unserer Union eingehen wird“. Der wahre Gewinner freilich war der der EU feindlich gegenüberstehende ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán.

Nachdem er wochenlang gedroht hatte, die Entscheidung zu blockieren, gab Orbán scheinbar nach, indem er einfach den Saal verließ, sodass die übrigen Staats- und Regierungschefs zu einer offiziell einstimmigen Übereinkunft kommen konnten. Nicht nur wird Orbán trotzdem reichlich Gelegenheit haben, den ukrainischen Beitritt zu sabotieren. Er hat es zudem geschafft, die Freigabe von EU-Geldern zu erzwingen, die die EU-Kommission wegen Korruptionsbedenken zurückgehalten hatte.

Ironischerweise stärkt das Ergebnis die Argumente gegen die europäische Erweiterung zusätzlich. Schließlich kann einen, sobald man erst einmal Mitglied des europäischen Clubs ist, anscheinend niemand mehr zwingen, sich an dessen Regeln zu halten. Die ungarische Regierung hat es vor aller Welt unter Beweis gestellt.

Orbáns Unverfrorenheit

Je näher die Ukraine dem Beitritt kommt, desto lauter wird der Chor jener werden, die uns erinnern, dass der Korruption und Autokratisierung innerhalb des Blocks – entgegen aller Verträge und moralistischen Rhetorik seitens der europäischen Eliten – keine echten Grenzen gesetzt sind.

Jeder in der EU weiß, dass Orbán mit harten Bandagen spielte, um EU-Gelder freizumachen. Er brachte immer neue Gründe gegen die Eröffnung von Beitrittsgesprächen vor, wobei er alles von Sorgen über die ethnische ungarische Minderheit der Ukraine bis hin zu Befürchtungen über Korruption geltend machte (wobei Letzteres vom Regierungschef einer kleptokratischen Autokratie kommend besonders unverfroren war).

Angesichts der letztlichen Notwendigkeit, eine – wie sie es nannte – „strategische Entscheidung“ zu treffen, akzeptierte von der Leyen kosmetische Veränderungen im Justizwesen Ungarns. Dabei hatte die Regierung in Budapest nur einen Tag vor der Mittelfreigabe ein drakonisches Gesetz eingebracht, das es ihr erlaubt, NGOs im Namen der „Verteidigung der nationalen Souveränität“ zu verfolgen.

Nicht nur hat Orbáns Erpressung funktioniert. Was als geschickter Ausweg gelobt wurde, wird Europa insgesamt schlussendlich teuer zu stehen kommen. Bedanken können sich die Europäer hierfür bei Bundeskanzler Olaf Scholz, der die Idee ins Spiel brachte, seinen ungarischen Amtskollegen zum Kaffeetrinken zu schicken, während die übrigen 26 Mitgliedsregierungen abstimmten.

Zudem ist die Aufnahme von Beitrittsgesprächen zwar symbolisch von großer Wichtigkeit, doch wird sie den Ukrainern nicht helfen, den Winter zu überstehen. Die Ukraine kämpft weiterhin ums Überleben gegen einen russischen Kriegsverbrecher, der sein Ziel bekräftigt hat, sie von der Landkarte zu tilgen.

Fehlende Bereitschaft

Orbán weiß sehr wohl, dass die 50 Milliarden Euro, die die EU der Ukraine versprochen hat, nun, da die Republikaner im US-Kongress das Bekenntnis zu Waffenlieferungen und Hilfsleistungen in Frage stellen, besonders wichtig sind. Doch er hat sichergestellt, dass er seinen Kaffee im Saal trank, als sich die Chance bot, diese lebenswichtige Unterstützung zu verweigern.

Die europäischen Regierungen haben noch immer keine Strategie entwickelt, um der Präsenz eines Putin-Verbündeten mit Vetomacht in ihrer Mitte zu begegnen. Die selbstgefällige Erwartung, man könne einem relativ kleinen Land immer Anreize zum Nachgeben bieten – Politologen sprechen hier vom „Loser‘s Consent“ –, mag begründet gewesen sein, als die EU bei wesentlichen Themen noch ordnungsgemäß als konsensbildende Maschine funktionierte. Doch diese Tage sind vorbei.

Ein Ansatz, der funktionieren könnte, wäre, Orbáns Kaffeepausen zur Dauereinrichtung zu machen. Es gibt bereits einen Präzedenzfall dafür, ein Veto zu umgehen, um Einigungen zu Themen wie der Bündelung von Ressourcen zu erreichen. In den frühen 2010er Jahren lernte der britische Premierminister David Cameron auf die harte Tour, dass sich der britische Widerstand auf die Reaktionen der EU auf die Eurokrise in der Tat umgehen ließ.

Die Europäische Kommission wird ihrer Rolle als „Hüterin der Verträge“ eindeutig nicht gerecht. Kritiker betonen seit Jahren, dass alles Gerede über neue „Instrumente“ und „Mechanismen“ (man beachte das technokratische Vokabular) das wahre Problem verschleiert: Es fehlt der EU nicht an rechtlichen Werkzeugen, sondern an der Bereitschaft, sich Mitgliedsregierungen entgegenzustellen, die es darauf anlegen, die Grundlage der europäischen Einigung – die Rechtsstaatlichkeit – zu untergraben.

Primus inter Pares

Natürlich ist es manchmal eine clevere Methode, Konfliktparteien zu helfen, ihr Gesicht zu wahren, indem man behauptet, dass ein Problem technischer statt politischer Art sei. Doch Orbán ist nicht an Gesichtswahrung interessiert. Im Gegenteil: Er ist dabei, sich als Primus inter Pares einer neuen Kohorte rechtsextremer europäischer Populisten zu positionieren.

Anders als frühere euroskeptische Hardliner verfolgt er nicht das Ziel, die EU zu verlassen, sondern sie im größtmöglichen Maßstab auszunutzen. Wie Orbán es in einer Rede im vergangenen Monat ausgedrückt hat, besteht die Idee darin, die Präsidentin der Europäischen Kommission als „unsere Angestellte“ zu behandeln und dabei einen maximalen nationalen Vorteil herauszuschlagen. Das fasst das rechtspopulistische Wahlprogramm für die Wahlen zum Europaparlament im kommenden Jahr zusammen.

Zersplittert und unfähig

Es mag eine Zeit gegeben haben, in der die EU stark genug war, um mit einer Regierung fertig zu werden, die die Vorteile der Mitgliedschaft in Anspruch nimmt, ohne die Regeln zu beachten. Im gegenwärtigen Kontext setzen einige ihre Hoffnung auf den jüngsten Triumph der liberalen Oppositionsparteien Polens über die vorherige populistische Regierung. Könnten die Menschen das Problem selbst lösen, indem sie die antieuropäischen rechtsextremen Populisten per Urnengang loswerden?

Unglücklicherweise übersieht ein derartiger Optimismus die Tatsache, dass Orbáns Autokratie inzwischen fest verwurzelt ist und dass sich eine fortdauernde Fäulnis innerhalb der Institutionen nicht ohne Weiteres eindämmen lässt. Europa mag weiter wachsen, aber wird immer zersplitterter und unfähiger zu entschlossenem gemeinsamen Handeln werden. Es wird eine wuchernde Peripherie geben, wo jeder weiß, dass die Dinge nicht wirklich so laufen, wie sie sollten – und dass niemand den politischen Willen hat, das in Ordnung zu bringen.

Der Autor Jan-Werner Müller (*1970 in Bad Honnef) lehrt Politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni Princeton und ist Fellow des New Institute, Hamburg. Sein jüngstes Buch „Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit. Wie schafft man Demokratie?“.

