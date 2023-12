Sobotka wird nicht Spitzenkandidat der ÖVP Niederösterreich

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schließt Sobotka für eine Kandidatur als ÖVP-Spitzenkandidat in Niederösterreich aus. Klaudia Tanner oder Gerhard Karner werden als mögliche Alternativen genannt.

Wien (APA) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird bei der Nationalratswahl 2024 nicht erneut als ÖVP-Spitzenkandidat in Niederösterreich antreten. Als mögliche Alternativen brachte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einem „NÖN“-Interview Verteidigungsministerin Klaudia Tanner oder Innenminister Gerhard Karner ins Spiel. Ob Sobotka überhaupt noch einmal bei der Nationalratswahl kandidieren wird, lässt er laut der Wochenzeitung offen.

Mikl-Leitner: „Wir haben auch noch eine Klaudia Tanner und einen Gerhard Karner“

„Wolfgang Sobotka verzichtet darauf, Spitzenkandidat in Niederösterreich zu sein, denn wir haben auch noch eine Klaudia Tanner und einen Gerhard Karner“, sagte die Landeshauptfrau im Interview. Vom Büro des Nationalratspräsidenten wurde laut der Wochenzeitung bestätigt, dass das mit Mikl-Leitner so abgesprochen sei. Sobotka hatte Niederösterreichs ÖVP 2017 und 2019 als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl geführt. Ein erneutes Antreten des 67-Jährigen ist noch nicht fix: „Der Präsident geht immer erst über Brücken, wenn sie da sind“, sagte ein Sprecher zur „NÖN“. (APA)