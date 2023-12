Luke Littler: Der Darts-Traum eines Teenagers geht weiter

England feiert sein 16-jähriges Dart-Talent, Luke Littler stürmt bei der WM in London schon bis ins Achtelfinale. Nun könnte besonderes Generationenduell warten, denn die Ikonen van Gerwen und Smith gewannen ebenfalls ihre Partien.

Der Siegeszug von Teenie Luke Littler bei der Darts-WM in London geht weiter. Der 16-jährige Engländer gewann sein Drittrundenmatch gegen den Kanadier Matt Campbell am Mittwochabend souverän mit 4:1 und steht bei seinem Debüt direkt im Achtelfinale. Der Junioren-Weltmeister verblüfft im Alexandra Palace nicht nur die Fans, sondern auch Gegner und Experten. Diese verglichen ihn und seine Leichtigkeit bereits mit Fußball-Superstar Lionel Messi in jungen Jahren.

Gegen Campbell stach vor allem Littlers starke Doppelquote heraus. Der Teenager bekommt es im Achtelfinale am 30. Dezember mit dem Sieger der Partie Jim Williams (Wales) gegen Raymond van Barneveld (Niederlande) zu tun. Vor allem das Duell mit dem fünffachen Weltmeister van Barneveld wäre besonders, der Routinier ist 40 Jahre älter.

Michael van Gerwen legte den nächsten fulminanten Auftritt hin. Beim 4:0 ließ „Mighty Mike“ seinem niederländischen Landsmann Richard Veenstra überhaupt keine Chance. Direkt den ersten Match-Dart auf die Doppel-5 nutzte Van Gerwen, der 2014, 2017 und 2019 das Turnier im Alexandra Palace gewonnen hatte.

Titelverteidiger Michael Smith besiegte den Letten Madars Razma mit 4:1. Smith verlor zwar Satz eins gegen Außenseiter Razma, steigerte sich dann aber deutlich und gewann klar. Andere Favoriten wie Peter Wright (Schottland) oder Nathan Aspinall (England) sind vor Weihnachten bereits ausgeschieden.

