Spionage-Software: Indien nimmt Journalisten ins Visier

Auf den Handys von zwei regierungskritischen Journalisten tauchten Warnungen vor „staatlich unterstützten Angreifern“ auf. Es ist nicht das erste Mal, dass Vorwürfe rund um die Spionage-Software Pegasus in Indien auftauchen.

Die indische Regierung hat nach gemeinsamen Recherchen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International und der US-Zeitung „Washington Post“ Journalisten mit der Überwachungssoftware Pegasus ins Visier genommen. Zuletzt sei die Software auf den iPhones von zwei Journalisten entdeckt worden, wie Amnesty International am Donnerstag bekannt gab. Betroffen sind demnach Siddharth Varadarajan, Mitbegründer der unabhängigen Nachrichtenseite „The Wire“, sowie Anand Mangnale vom investigativen Recherchenetzwerk Organized Crime and Corruption Reporting Project.

„Washington Post“ zufolge wurde Mangnales Handy im Sommer mit der Spionage-Software infiziert. Forensische Analysen konnten den genauen Zeitpunkt ausmachen: Nur 24 Stunden zuvor hatte das investigative Recherchenetzwerk eine Anfrage an den Mischkonzern Adani Group geschickt, es ging um Korruptionsvorwürfe. Die Adani-Gruppe gilt als regierungsnah; ihr Aufstieg sei dem Premier Narendra Modi zu verdanken, schreibt etwa „The Wire“.

Die Pegasus-Software des israelischen Herstellers NSO ist in der Lage, sämtliche Daten von damit angegriffenen Mobiltelefonen auszulesen. Außerdem kann Pegasus unbemerkt Kamera und Mikrofon des jeweiligen Geräts anschalten. Die Software wurde an Regierungen überall auf der Welt verkauft.

„Unsere jüngsten Erkenntnisse zeigen, dass Journalisten in Indien zunehmend von der Gefahr rechtswidriger Überwachung bedroht sind, nur weil sie ihre Arbeit machen“, sagte Donncha Ó Cearbhaill, Leiter des Security Lab von Amnesty International. Daneben gebe es andere Mittel der Unterdrückung wie Inhaftierung aufgrund drakonischer Gesetze, Verleumdungskampagnen, Belästigung und Einschüchterung.

Indische Medien hatten bereits im vergangenen Monat berichtet, dass die indische Einheit für Cybersicherheit Vorwürfe untersucht, wonach die Mobiltelefone von Oppositionspolitikern abgehört wurden. Die Vorwürfe wurden erhoben, nachdem die Betroffenen Warnungen auf ihren iPhones vor „staatlich unterstützten Angreifern“ erhalten hatten. Daraufhin gaben sowohl Regierungsmitglieder als auch Apple widersprüchliche Informationen an die Öffentlichkeit. So seien diese Warnungen versehentlich in insgesamt 150 Ländern auf Handys aufgetaucht, allerdings gab es für diese Behauptung bisher keine Belege. Offenbar hat die Regierung Modis Druck auf Apple ausgeübt, um den Verdacht von sich zu weisen.

Bereits 2021 war der hindu-nationalistischen Regierung unter Narendra Modi vorgeworfen worden, mithilfe der Überwachungssoftware Pegasus politische Gegner, Aktivisten und Journalisten ausspioniert zu haben. Die Regierung wies dies zurück, hat jedoch den Kauf von Pegasus nicht negiert. Offiziell untersucht die Regierung die Vorwürfe. (APA/red.)