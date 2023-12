Jugendliche nach Raub in steirischem Einkaufszentrum aufgegriffen

Die drei Burschen im Alter von 13 bis 16 Jahren bedrohten und schlugen zwei Jugendliche. Sie nahmen ihnen Geld und Jacke ab.

Nach einem Raubüberfall auf eine Teenager-Gruppe am Mittwoch in einem Einkaufszentrum nahe Graz hat die Polizei drei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren aufgegriffen. Sie forderten in aggressiver Weise Bargeld, ein Dreizehnjähriger übergab ihnen eine einstellige Eurosumme, ein anderer Gleichaltriger händigte - nachdem er geschlagen und verbal bedroht wurde - seine Jacke aus. Die geflüchteten Täter wurden rasch von einer Zivilstreife ausgeforscht.

Die Polizei hat bei den aufgegriffenen Jugendlichen sowohl die geraubte Jacke als auch das Bargeld sichergestellt. Die in Graz wohnhaften Burschen waren teilweise geständig und werden angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. (APA)