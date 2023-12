Amazon Prime stellt wieder einmal um: Werbung oder höhere Preise

Nach saftigen Preiserhöhungen in den vergangen eineinhalb Jahren stellt Amazon Prime erneut um und stellt seine Kunden vor die Wahl: entweder zahlt man noch mehr, oder es wird die Werbung in allen Filmen und Serien akzeptiert.

Mit Freevee hat Amazon begonnen, die Nutzer wieder an Werbung in Film und Serie zu gewöhnen. Offenbar mit großem Erfolg. Denn nun kündigt der Dienst an, die Werbung in Prime zu integrieren. Wer weiterhin Filme und Serien ohne Werbung schauen möchte, kann sich freikaufen.

Die USA machen Ende Jänner den Anfang, im Februar sollen bereits Großbritannien und andere Länder folgen. In einer der ersten Aussendungen wurde unter anderem Deutschland explizit erwähnt. Demzufolge könnte Österreich ebenfalls bei den ersten Ländern bereits dabei sein.

Was ändert sich? Amazon Prime hat seit dem Beginn auf ein Abo-Modell gesetzt, das eine große Auswahl an Prime-Filmen und -Serien inkludierte. Zudem gab es Titel neueren Datums, die kostenpflichtig angeboten wurden. Alle hatten gemein, dass sie keine Werbung enthielten. Dann folgte dieses Jahr das Freevee-Angebot. Diese enthielten erstmals Werbung.

Nach etlichen Preiserhöhungen in den letzten zwölf bis 18 Monaten hat sich Amazon etwas neues einfallen lassen: das Abo bleibt dieses Mal unberührt von Erhöhungen, es wird kurzerhand das gesamte Sortiment mit Werbung geflutet. Somit lässt Amazon den Nutzerinnen und Nutzern die Wahl: entweder Werbung oder tiefer in die Tasche greifen. Drei Euro pro Monat kostet es künftig sich davon freizukaufen. Ein saftiger Aufpreis von 36 Euro pro Jahr, für einen Dienst, der 90 Euro pro Jahr kostet.

Damit sind es nur noch Apple TV+, Disney+, die gänzlich auf Werbung verzichten. (stein)