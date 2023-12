In Folge 4 unseres Jahresrückblicks erzählt Katharina Schell, stv. Chefredakteurin der APA, wie sich das Jahr der KI auf den Journalismus ausgewirkt hat. Warum der Hype darum vielleicht auch ein bisschen überzogen war. Woran man falsche Bilder (grob) erkennt und warum bei der Wahl des US-Präsidenten 2024 Fake-Videos und -Bilder wohl eine massive Rolle spielen werden.

Ein Papst in Designerkleidung, Putins Kniefall: Gefakte Bilder haben 2023 nicht nur einmal für Aufsehen gesorgt. Manipulierte Bilder hat es schon immer gegeben, nur war es wohl noch nie so leicht, diese zu produzieren. Und es wird immer leichter werden. Was macht das mit uns als Gesellschaft, schlittern wir auf die nächste Vertrauenskrise im Journalismus zu, wie haben künstliche Intelligenzen schon bisher den Journalismus verändert und was kommt da noch auf uns zu? Darüber sprechen wir in dieser Folge.

