Wegen des Rückgangs des Zeitungsverkaufs müssen typisch italienische Kioske ihr Angebot diversifizieren. Schnickschnack und „heiße Priester“ sollen Geld einbringen.

In Italien gehören Zeitungskioske zum Stadtbild. Beim Flanieren durch große Städte und kleine Orte findet sich immer irgendwo eine „edicola“ mit Zeitungen, Zeitschriften und Öffi-Tickets – traditionell achteckig und dunkelgrün gestrichen. Aber sie sind seltener geworden. Tausende sollen in den letzten Jahrzehnten dem Rückgang der Nachfrage nach Zeitungen zum Opfer gefallen sein. Einige Stände beugen sich deshalb dem Massentourismus, verkaufen rot-weiß-grünen Schnickschnack, Kühlschrankmagneten und „Italia“-Kapperln. Auch „heiße Priester“ hängen herum, quasi als Ass im Ärmel.

In Österreich kennt man ein ähnliches Produkt, den Jungbauern-Kalender, in Italien posiert für jedes Monat ein gut gebauter Priester. Voll bekleidet wohlgemerkt (einige gar mit Kollar und in Soutane), aber KI-verdächtig schön. Der „Calendario Romano“ erschien erstmals 2004, fotografiert wird er vom Hobby-Fotografen Piero Pazzi. Offiziell ist er eine Art Informationsblatt mit jeder Menge Fakten zum Vatikanstaat, die jungen Männer dienen lediglich der Zierde. Inoffiziell spricht man von den „Pin-up-Priestern“, übrigens eines der meistverkauften Mitbringsel in Italien. Auf TikTok hat man den Kalender auch längst entdeckt.

Mit den hübschen Priestern will man sich also über Wasser halten, den Rückgang der Zeitungszahlen aufwiegen. Großstädte wie Rom, Mailand und Neapel sind vom Kiosk-Sterben besonders betroffen – dem britischen „Telegraph“ zufolge wurden in Italiens Hauptstadt allein im letzten Jahr 54 Kioske geschlossen. Gar jener am Trevi-Brunnen, der wohl meistbesuchten Sehenswürdigkeit dort, musste schließen.

Sprachbarriere und lange Öffnungszeiten

Viele andere sind ganz zur Touristen-Bude verkommen, kaum ein Objekt an der Außenwand, das ohne die Aufschrift „I LOVE ROME“ auskommt. Neben blinkenden Schlüsselanhängern hängen Panini-Fußballsticker, manchmal auch Schmuck. Zeitungen, Magazine und Bücher hingegen schwinden allmählich. Ihr Verkauf alleine rentiert sich nicht mehr. Wie auch anderswo werden Nachrichten in Italien mehr und mehr online gelesen, am Handy, Tablet oder Laptop. Während im Jahr 2007 pro Tag noch mehr als fünf Millionen gedruckte Zeitungen über den Tresen gingen, sind es jetzt nur noch zwei Millionen. Das geht aus Angaben des Verbands der italienischen Zeitungen (FIEG) hervor. Die Zahl der Kioske im Land ist demnach um zwei Drittel zurückgegangen.

Der dramatische Rückgang der Print-Leser gepaart mit dem wachsenden Tourismus in italienischen Großstädten (immer mehr Airbnb-Wohnungen, immer billigere Flüge) zwingt die Kioske zum Anbieten eines alternativen Sortiments. Italienisch können die wenigsten, weshalb man auf der italienischen Lektüre oft sitzenbleibt. Hinzu kommt, dass so ein Stand für gewöhnlich lange offen hat: Viele sperren um halb fünf Uhr morgens auf und schließen, jedenfalls im Sommer, erst um acht Uhr abends wieder. Für viele lohnt sich der Aufwand nicht mehr.

Trotz wirtschaftlicher Probleme wollen Italienerinnen und Italiener ihre „edicole“ nicht missen, 96 Prozent sind einer Umfrage zufolge der Meinung, sie seien ein wichtiger Sammelplatz sozialen Lebens in ihren Vierteln. Bleibt zu hoffen, dass Kapperl, Sticker und sexy Kalender aus dem Vatikan genug Geld einbringen, um die Übriggebliebenen zu halten. (evdin)