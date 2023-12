Wohin zu Silvester? Lassen wir die Korken knallen!

Noch keine Pläne für Silvester? Kein Problem. Auch in letzter Minute kann man noch Tickets und freie Plätze ergattern. Egal ob Kultur, Party oder Essen: Ein paar Tipps, um gut ins neue Jahr zu rutschen.

Grundsätzlich gilt, den meisten Österreichern ist eine Neujahrsfeier wichtig. Allerdings nicht immer in den eigenen vier Wänden oder bei Freunden. „Dementsprechend bieten auch immer mehr Gastronomen spezielle Silvester-Arrangements an, oft gepaart mit künstlerischen Darbietungen oder anderem Entertainment“, sagt Peter Dobcak, Gastronomie-Obmann in der Wirtschaftskammer Wien.

Verhältnismäßig neu ist wohl auch der Trend zum Neujahrsfrühstück in einem der Wiener Cafés. Deswegen würden immer mehr Kaffeehäuser auch am 1. Jänner öffnen, um ihren Kunden von Katerfrühstück bis Brunch Verschiedenes anzubieten. Wer keine Überraschungen will, sollte auch hier reservieren. Denn viele Veranstaltungen, Partys und Restaurants sind zwar schon ausgebucht, aber bei Weitem noch nicht alle. Ein Überblick.

Essen mit Ausblick oder am Schiff

Das Badeschiff feiert sein 10-jähriges Swing-Silvester-Jubiläum. Ab 18 Uhr ist das Schiff bereit, ins neue Jahr zu rutschen. Mit Eisstockschießen, Swing-Musik, Lindy Hop, Rock ’n’ Roll, etc. Wer will, kann sich auch Karten für das Buffet (von 19.30 bis 22.30 Uhr) besorgen. Um Mitternacht gibt es Chili con Carne oder Fisolengulasch und ein Glas Prosecco. Davor gibt es orientalisches Essen mit Hummus-Variationen, Kichererbsen-Tomaten-Eintopf, mit Dörrzwetschken gefüllte Rindfleisch-Bällchen etc. Karten (69 Euro) können vorab unter badeschiff.at gekauft werden.

Extravagant geht es auf der Dachterrasse des Hotels Zoku Wien zu. Dort findet – ja, es muss noch einmal sein – ein Abend im Stil der Roaring 20ies statt. Mit Glitz und Glamour und einem All-Inclusive-Konzept. Es gibt unlimitierte Getränke, ein Menü (Dry Aged Roast Beef, marinierter Lachs, inkl. vegetarischer Optionen etc.) und nachher einen Live-DJ für die Party. Dabei ist man mit 320 Euro, wer kurz vor Mitternacht (23 Uhr) kommen wird, zahlt 120 Euro.

Übrigens: Auf Lieferdienste sollte man zu Silvester nicht unbedingt setzen. Lieferando etwa stellt am 31. Dezember nicht zu.

Kultur mit Witz und Musik

Der Ehrbar Saal hat gleich zwei Termine zu bieten. Und einer davon ist – schon wieder – im Swing-Stil. Für das „Crossover Silvester“ werden berühmte Komponisten wie Strauss, Mozart und Beethoven im Crossover von Swing á la Django und dem InFusion Trio feat. Nikoletta Szoke neu interpretiert. Letztere setzen auf E-Geige, E-Cello und Synthesizer. Am 1. Jänner wird dann das erste „Neujahrskonzert der Komponistinnen“ veranstaltet, wo Zeitgenossinnen von Johann Strauss, aber auch Komponistinnen von heute zu hören sind. Karten unter ehrbarsaal.at

Im Rabenhof-Theater laden „die Herren Scheuba, Maurer und Palfrader zum satirischen Jahresrückblick“ – und zwar mit dem „Wir Staatskünstler Silvester-Special“. Restplatzkarten gibt es noch für die Vorstellung um 21 Uhr.

Karten gibt es auch noch für „Jüdischer Witz“ im Theater im Café Prückel. „Jüdischer Witz beinhaltet stets eine religiöse, politische, soziale und/oder philosophische Komponente. Er ist dabei jedem begreiflich und doch voller Weisheit“, heißt es in der Ankündigung.

Partys in Wien

Eine Silvesterparty mit Ausblick gibt es am Cobenzl. Denn auch wenn sich Pächter Bernd Schlacher von dort zurückzieht, wird dort noch einmal so richtig getanzt. „Kein Sonntag ohne Techno“ veranstaltet eine „Silvesternacht am Cobenzl“. Gestartet wird mit einem Open Air (inklusive, Punsch, Snacks und Prosecco) ab 19 Uhr im Schlossgarten, für den man auch den besten Blick auf die Stadt und die Feuerwerke verspricht. Nach Mitternacht geht es in den Innenräumen des Schlosses bis in die frühen Morgenstunden weiter. Mit über 15 verschiedenen DJs und DJanes läuft das Programm von House über Disco bis hin zu treibendem Techno. Der Eintritt beläuft sich auf 60 Euro.

Zur „Super Raketen Disco“ lädt man im O-Klub in der ehemaligen Unterführung bei der Staatsoper, hier will man laut Ankündigung „FreundInnen, DJs, Crews und diverse Musikrichtungen“ miteinander vereinen: Gespielt werden Neunziger, Tech-House, Techno und Hip Hop. Eine LED-Wall streamt den Blick auf Wiener Feuerwerke. Die Ticketpreise sind gestaffelt: Von 22 Euro für alle, die vor Mitternacht kommen, bis 34 Euro für „all night long“.

Gefeiert wird am Donaukanal natürlich auch im Flex. Hier lädt man zum „Beat It New Years Eve Special“, der gleichnamige Drum’n’Bass-Club bietet auf zwei Floors DJs mit „Rand und Namen“, darunter die DJs Construct und 5HA5H. Ab 23 Uhr, Eintritt 20 Euro.

Als „Vienna Best New Year Party 2023! macht die MetaStadt im 22. Bezirk Werbung. 800 Personen passen in das historische Ziegelgebäude: Mit VIP-Bereich, Foodtrucks, Feuerwerk, Indoor und Outdoor-Bereichen und Musik von Hiphop bis Techno und House.

Viel los wird freilich wieder am Wiener Silvesterpfad sein. Laut dem Veranstalter – dem Stadt Wien Marketing – wird heuer am Silvesterpfad 80 Stunden Programm geboten. Zentrale Stationen sind etwa der Rathausplatz, der Markt beim Riesenrad sowie der Stephansplatz. Bespielt wird der Pfad bis zwei Uhr. Die Bühne am Rathausplatz wird mit der Tribute Show „Falco - In Concert“ aufwarten. Der Graben verwandelt sich am Silvestertag am Nachmittag einmal mehr zu Europas größtem Ballsaal. Dort können wieder Walzer-Tanzkurse absolviert werden. Feuerwerk gibt es keines. Anstelle großer pyrotechnischer Darbietungen wird am Rathausplatz eine achtminütige Lasershow zu den Klängen des Donauwalzers zu bewundern sein. Besucher, die selbst Raketen und Böller abschießen möchten, seien gewarnt: Das ist nämlich strikt verboten.

(Offizielle) Veranstaltungen in den Bundesländern

In der zweitgrößten Stadt Österreichs, in Graz, wird seit dem Jahreswechsel von 2014 auf 2015 vor allem wegen der Feinstaubbelastung ebenfalls auf ein großes, von der Stadt organisiertes pyrotechnisches Feuerwerk verzichtet. Dafür gibt es am Hauptplatz eine Wasser-, Licht- und Lasershow mit dem Rathaus als Hintergrundkulisse geboten. Das Silvester-Spektakel ist auf fünf teils unterschiedliche Shows über den Silvesterabend verteilt.

In Salzburg steigt auf dem Kapitelplatz in der Salzburger Altstadt eine zweitägige Silvesterparty mit Musik, Tanz und dem traditionellen Feuerwerk über der Festung Hohensalzburg. Der Salzburger Christkindlmarkt verwandelt sich zu einem Silvestermarkt unter anderem mit afro-brasilianische Rhythmen.

In Innsbruck geht wieder der traditionelle „Bergsilvester“ über die Bühne. Richtig los geht es um 21 Uhr: Mit der großen Party vor der Hofburg im Zentrum Innsbrucks. Für Stimmung sorgen werden eine „Bon Jovi“-Tributeband sowie ein DJ. Nach Mitternacht lädt zudem die Dogana des Congress Innsbruck zum Silvester-Clubbing ein.

In Eisenstadt gibt es am Platz vor dem Schloss Esterhazy laut Eigendefinition die „größte Silvesterparty des Burgenlands“. Ab 18 Uhr gibt es einen DJ, später Livemusik und um Mitternacht ein großes Feuerwerk.