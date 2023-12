Brand vor Asylheim: Feuerwehr an Löscheinsatz behindert

Bei dem Einsatz in Steyregg - der vierte in wenigen Tagen - wurden Feuerwehrleute belästigt und an ihrer Arbeit behindert. Die FPÖ fordert Konsequenzen.

Ein Feuerwehreinsatz im oberösterreichischen Steyregg am Mittwochabend sorgt für Diskussionen in der Landespolitik. Denn das Feuer war vor dem Heim für Asylwerber ausgebrochen - ein Müllcontainer stand in Flammen. Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ berichten, wurden die anrückenden Feuerwehrleute von einer Gruppe Asylwerbern bei ihrer Arbeit behindert. Feuerwehrkommandant Rudolf Breuer sprach demnach von rund 50 Jugendlichen, die die Einsatzkräfte bereits erwartet hätten und die Zufahrt behindert hätten.

Einige Feuerwehrleute seien „aufs massivste bedrängt und an ihrer Tätigkeit behindert“ worden. Die Polizei wurde gerufen. Die Einsatzleitung habe den weiblichen Feuerwehrleuten angeordnet, sich zwischen den großen Löschfahrzeugen aufzuhalten, da manche Bewohner der Einrichtung „besonders angriffslustig“ gewirkt hätten. Für die Freiwillige Feuerwehr Steyregg war es der bereits der vierte Einsatz in den Weihnachtsfeiertagen beim ehemaligen Hotel - die drei Einsätze zuvor seien allerdings ein Fehlalarm gewesen.

Für Landeshauptmann-Stellvertreter und FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner brauche es nach dem Vorfall in Steyregg „Konsequenzen“. „Die Täter müssen registriert und abgeschoben werden“, wird Heimbuchner in einer Aussendung zititert. Das Land werde sich „sehr genau ansehen“, wer die Unterkunft betreibe. Sollte die Sicherheit der Anwohner nicht gewährleistet werden, gebe es „zukünftig kein öffentliches Geld für den Betrieb“. (Red.)