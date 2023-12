Die Gäste kommen: Ich habe Angst

Drucken

Die Welt zu betrachten, auch wenn sie untergeht, wird mir Unterhalt gewähren, wenn ich unterhaltsam darüber schreibe.

Die Trommeln wirbeln herb, die Flöten pfeifen süß, die Tschinellen schmettern hold. Wenn ich mir Silvester erlaube, ein Fest des Abschieds und Aufbruchs, haue ich auf die Pauke.

Ist es nicht verrückt, dass das Prosit der Nation einem Neujahrsbaby gehört, das sich Kopf an Kopf mit anderen Fruchtwalzen zu Silvester punktgenau zur Stunde null in die Welt gewürgt haben wird? Je ambitionierter die Eltern sind, umso mehr Wunderkind kommt heraus dabei. Ich war so ein Kind, und die Sektkorken knallten bei meinem ersten Atemzug. Dabei ist jedes Kind ein Wunder, die Chance auf eine Chance. Jedes Baby muss sich dauernd abnabeln, um selbstständig denken zu lernen und auf eigenen Füßen zu stehen.

Was ist nur aus mir geworden? Ein dem Tode zustrebendes Wesen, das sich seiner Auslöschbarkeit bewusst ist, und sich nur damit abfinden kann, indem es sich zwischendurch des Lebens erfreut, weil sich andere seines Lebens erfreuen. Aushalten der Paradoxien, das ist unser Kontext. Die Unterhaltung daran, die Welt zu betrachten, auch wenn sie untergeht, wird mir den Unterhalt gewähren, wenn ich unterhaltsam genug darüber schreibe. Rein fleischlich gesehen ist der Weltuntergang in jedem Menschen zu sehen, der diese Welt wahrgenommen hat und in dieser wahrgenommen worden ist. Wer einen Menschen rettet, rettet eine Welt und ist eingebettet. Ja, so liebe ich das Leben. Jedes Jahr spinnt Fortuna, während die Böller schon in den Himmel schießen und die Feuerköpfe platzen, einen Faden aus Nestwärme auf ihrem Rad. Aus diesem Faden strickt meine Fantasie einen warmen Pullover, in den gehüllt das Baby durch das Labyrinth des menschlichen Familienlebens auf Irrwegen hinaus ins Freie findet. Irgendwann bleibt jeder mit dem Pullover wo hängen, und ab nun findet man seine Wege leichter, denn der Pullover trennt sich auf und wird zum Ariadnefaden. Und dann stehst du nackt da.

Wollte ich wirklich zurück in den Schoß der Mutter?

In meinem Fall drehte ich mich sofort um, entwickelte mich wieder zurück. Ich nahm den Faden auf und ging schnurstracks zum Labyrinth hinein. Aber der Faden war fadenscheinig geworden und riss. Ich kam mit diesem Pullover in ein Dilemma. Ich genierte mich für meine versuchte Rückkehr, den mangelnden Mut, meine Unreife und hörte darauf ein Gebrüll. Wollte ich wirklich zurück in den Schoß der Mutter? Selbst wenn ich aufstand und mein Frühstück einnahm und zum Zug ging, befiel mich dieses unheimliche Gefühl, den Aufbruch nicht zu schaffen. Stets zurück nach Hause strebend, ergriff mich auf dem kalten Marsch zum Bahnhof eine Angst, die ich bis heute verspüre, weil ich wusste, was mich erwartete, das Neue, nenne es Überraschung. Schienen, die in die Bezirkshauptstadt führten, mit den Schwellen dazwischen, die sich in Jakobsleitern verwandelten, die statt in die Höhe an den fernen Horizont führten, wo vor Jahrzehnten die Kriegstoten von den Gipfeln stürzten, erregten meine Skepsis, denn ob so oder so, auf jeden Fall führten diese Schienen ins ewige Leben, zumindest enden könnten sie dort, und was ist ewiger als der Tod. Wenn ich ins Musikgymnasium fuhr und vor die ganze Klasse trat, um wieder einmal die Note vom Blatt zu singen, kam ich mir falsch vor, als spielte ich nur gute Sängerin, um keinen Gesichtsverlust zu erleiden, weil ich in Wahrheit darum flennte, nach Hause zu gelangen. Ich war weder gut noch schlecht. Was quälte mich? Ich war nicht faul. Aber auch nicht fleißig. Nur weil ich beliebt sein wollte, beschloss ich, jede Vereinbarung auf weiteren Erfolg zu verzögern. Nur keine Ambitionen aufkommen lassen. Der Wunsch erweiterte sich auch auf die Hausmusik, mit der wir zu den Feiertagen in Gemeindesälen auftraten. Fuhren wir in die eine oder die andere Richtung, konnte ich die Loslösung von unserem Hause nicht von der Ungewissheit der Zukunft trennen, die ich allzu früh verspürt hatte, und die von mir Wiederholung verlangte, mich vor jedem Aufbruch zu verkriechen, während die anderen schon im Auto saßen und nach mir hupten. Mich hat die Aufregung schon fertiggemacht, die Noten zusammenzuklauben, um zu einer Aufführung zu gehen, von der man ohnehin wieder unbeschädigt zurückkehren würde, weil es ja kein Wettbewerb war, es um kein Ranking ging. Du leidest ja nur an Lampenfieber, sagte man mir. Mitnichten! Es ist die Angst vor dem Aufbruch! Es ist eine dumpfe, im Magen grummelnde Ahnung, dass es das Grauen gibt. Auch wenn man nicht weiß, wie groß die Unmenschlichkeit sein kann, sie existiert.