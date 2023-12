Keine Scharia in der saudischen Stadt Neom?

Expedition Europa: Neulich besuchte ich die demnächst größte Baustelle der Welt: „Neom – The Line“ in Saudi-Arabien.

Ich weiß nicht, ob das erlaubt war oder verboten, jedenfalls besuchte ich neulich die demnächst größte Baustelle der Welt: „Neom – The Line“ soll eine autofreie und klimaneutrale Wüstenstadt für neun Millionen Einwohner werden. Wie der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) in einer Discovery-Doku erzählte, stammte die Idee, den Vorschlag einer zwei Kilometer breiten Bandstadt auf zwei parallel verlaufende, inwändig begrünte, 500 Meter hohe und 170 Kilometer lange Wolkenkratzer zusammenzuschieben, von ihm persönlich. „We have the cash, we have the land, we have the stability“, sagte MbS mit der erfrischenden Offenherzigkeit absoluter Monarchen.

Das soziale Leben wird zunehmen

Bei einem Budget von 500 Milliarden gewann MbS einige der renommiertesten Architekten der Welt. Auf der Venediger Ausstellung „Zero Gravity Urbanism“ wurde Neom nicht nur von Jean Novel beworben („das ist keine theoretische Idee mehr, das ist keine Utopie“), sondern auch vom Wiener Architekturstudio Delugan Meissl. Martin Josst sagte: „Wir haben die Möglichkeit, alles, was man täglich braucht, innerhalb von fünf Minuten zu erreichen. Das wird gesünder sein, das soziale Leben wird zunehmen. Man ist nicht mehr im Auto eingekapselt . . .” Da „wir momentan selbst noch nicht komplett publik gegangen sind mit Neom und den Projekten, die wir dort angenommen haben”, ließ Josst ein Interview ablehnen.