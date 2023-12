Rutschen bedeutet auch reisen

„Kumm guat iwi!“ ist mir lang vor Mitternacht vom oberösterreichischen Bruder telefonisch gewünscht worden. Ja, das bekäme einer gern gesagt, der in seinen letzten Zügen liegt, sofern er an ein Jenseits glaubt. Ein Silvester-Tagebuch.

31. Dezember 2014. Silvester? Mich am späten Abend für einen Schlummer hingelegt, um nach arbeits- und wanderreichem Tag zur Mitternacht kurz aufzutauchen und erst wieder von den letzten Raketen um halb zwei für einen Blick hinaus geweckt zu werden – voll gelungen!



31. Dezember 2015 / 1. Jänner 2016. Da sitz ich zur Mitternacht im Finstern am Fenster, über mich zuckt hinweg der Widerschein der vom Saarplatz hinangejagten Raketen – wie großartig wäre in Ettas Gesellschaft anzusehen, was sich da am Himmel vielfarbig und vielgestaltig entfaltet! Bloß deshalb nicht ­deprimiert, weil es auch bei geschlossenem Fenster gar so aufmunternd kracht und zischt. Kaum ist die Pummerin verstummt, Etta am Telephon wie nie zuvor in einer Silvesternacht. Ich möge gesund bleiben; ob von meinem Fenster schöne Feuerwerke zu sehen seien? So hat das neue Jahr gerettet begonnen – trotz der bänglichen Frage, ob ihre nächtliche Zukehr genau zu Neujahrsbeginn zu besagen habe, das werde mein letztes Jahr sein, mein letztes Feuerwerk schon vorbei? Und jetzt, am ersten Vormittag des 16er Jahres, schneit es wattig zusammengebauschte Flocken so langsam herunter wie manchmal auf unseren Waldspaziergängen. Auf jetzt – stadt- oder weinbergwärts! (Wie gestern am frühlingshaften Altjahrstag auch heute zu Mittag über den Kahlenberg gewandert, durch den ersten Schnee in diesem Winter: ist liegengeblieben da oben, über den Weinhängen in der Sonne, geschützt von Nebel.)



31. Dezember 2016. Im MUSA die Ausstellung ‚Clouds‘ besucht. Politisch viele Photoserien und Videos interessant, in ästhetischer Hinsicht aber gehe der humanistische Wille vor dem künstlerischen Anspruch. War an diesem Altjahrstag frühzeitig so aufgewacht: Wenn ein junger Mann um Mitternacht aus zu lebhaft Geträumtem zum Mond aufschaut, ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß er da oben auf sein beschämtes Spiegelbild trifft und es rascher verhüllt, als Traumschaum zerfällt.



1. Jänner 2017. „Kumm guat iwi!“, das mir lang vor Mitternacht vom oberösterreichischen Bruder telefonisch gewünscht worden. Ja, das bekäme einer gern gesagt, der in seinen letzten Zügen liegt, sofern er an ein Jenseits glaubt und in ‚iwi‘ das Adverb ‚hinüber‘ erkannt hat. ‚Einen guten Rutsch!‘, was an ein folgenloses Ausrutschen denken macht, aber Ähnliches bedeutet – im Mittelhochdeutschen ‚rutschen‘ gleich ‚reisen‘ … Als es fürs neue Jahr zum ersten Mal zehn Uhr wird, bei herrlich trockener Kälte, Himmel wolkenlos, auf Umwegen hinter der Sonne her kahlenbergwärts loszuziehen, bald Anorak und Wolljacke weit aufzutun. Klosterneuburg von Nebelschwaden hinweggenommen. Zu Mittag mit dem Bus vom Cobenzl nach Grinzing, dort nicht nur im Schatten große Kälte, erstreckt sich bis zu meiner Haustür. Eine Stunde später am Donaukanal zarte Nebelstreifen. Auf dem Rückweg ist vom Heiligenstädter Hof bis zur Hälfte der Barawitzkagasse, also fast bis in die Oberdöblinger Höhe, zur Sonne wie zu einem Vollmond aufzuschauen – vom Auge nicht wahrzunehmen deren zarte Verschleierung. Bei uns aber blendende Sonne. Die Freude an so kleinräumigen Unterschieden. (In der Nacht wie nie zuvor hochaufschießende Raketen abgefeuert worden, aus denen sich vielerlei Leuchtfiguren ergossen haben.)