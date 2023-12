Antisemitismus heute: Sie haben leichtes Spiel

Die Kölner Silvesternacht 2015 hat Auswirkungen bis in die Gegenwart.

Das Jahr 2015 war das Jahr des Flüchtlingstsunamis und der politisch korrekten Willkommenskultur. Die Flüchtlinge nannte man sehr hip Refugees, um auf diese Weise zu verschleiern, dass man da uralte Gesellschaftsmodelle von außerhalb willkommen geheißen hat, die man innerhalb nach langem zähen Ringen überwinden wollte: den despotischen Mann und Patriarchen als Oberhaupt der Familie, dessen Gattin als Untertanin, den Bruder als Hüter (und Wächter) der Schwester. Über allem eine drakonische Supergottheit, die Bestialitäten verlangt, wenn ihr etwas nicht passt oder sie sich beleidigt fühlt. Gewalt muss eben sein, denn es muss alles seine Ordnung haben!

Hinweis Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Wer freilich keine Willkommenskulturbegeisterung demonstrierte und sich für die gesellschaftspolitische Quadratur des Kreises engagierte, war – jedenfalls bis zur Kölner Silvesternacht 2015 – schnell einmal ins rechtsreaktionäre, rechtsradikale, rechtsfaschistische Eck gedrängt. Tausende Afrikaner und Araber, die wie eine Armee auf Frauen losgehen, und das nicht nur in Köln, das war natürlich der Wendepunkt in der gesamten Flüchtlingsfrage.

Bilanz nach fünf Jahren

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln waren bis Juni 2016 1276 mutmaßliche Opfer bekannt. In Köln lagen 1182 Anzeigen zur Silvesternacht vor, 497 davon wegen sexueller Übergriffe, die 648 Opfer betrafen. 284 Personen seien nach Anzeigenlage sowohl Opfer eines sexuellen Übergriffs als auch eines Eigentumsdelikts geworden. Es lagen fünf Anzeigen wegen vollendeter und 16 wegen versuchter Vergewaltigung vor.

Von 354 namentlich bekannten Verdächtigen in 290 Ermittlungsverfahren (!) galten 101 als Algerier, 91 als Marokkaner 37 als Iraker, 29 als Syrer und 25 als Deutsche. 122 Verdächtige waren Asylsuchende, 52 lebten zur Tatzeit illegal in Deutschland. Bilanz nach fünf Jahren: Insgesamt mehr als 1200 Anzeigen, 46 Gerichtsverfahren, 33 (!!) Verurteilungen. Allein rund 500 Anzeigen gingen wegen sexualisierter Übergriffe ein, aber nur drei (!!!) Täter wurden verurteilt.

Aber auch die Medien zogen Konsequenzen. Ihnen wurde vorgeworfen, zu zögerlich oder gar nicht über die ausländische Staatsbürgerschaft der Tatverdächtigen informiert zu haben. Der deutsche Presserat änderte seine Leitlinien zur Herkunftsnennung von Tätern. Vorher hieß es im Pressekodex, Journalisten sollten auf die Nennung der Herkunft von Straftätern verzichten. Seither darf die Herkunft ausdrücklich genannt werden, „wenn ein begründetes öffentliches Interesse vorliegt“.

Quadratur des Kreises

Nun lauten die aktuellen Schlagzeilen 2023: „Der Antisemitismus in unserem Land hat sich verdreifacht.“ Man beschwört die Schrecken der Reichspogromnacht herauf und mahnt und warnt: Nie wieder! Tatsächlich leben in unserem Land wieder Leute, die jüdische Friedhöfe schänden, sich zusammenrotten und rufen: „Tötet ­Juden!“

Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit: Der Antisemitismus in unseren Breiten hat heute im Großen und Ganzen weder blonde Haare noch blaue Augen. Die meisten der heutigen Antisemiten wissen vermutlich gar nicht, was eine Reichspogromnacht war, und auch der Name Schicklgruber sagt ihnen nichts. Aber das eine wissen Sie: Mit Gesellschaftspolitikern, die mit aller Macht die Quadratur des Kreises durchboxen wollen, haben sie leichtes Spiel.

Yes they can! Ist es ein Fortschritt, den Rückschritt im Land willkommen zu heißen – oder bloß die vertuschte Verzweiflung darüber, dass man selbst ziemlich rasant im Aussterben begriffen ist?

Über den Autor Egyd Gstättner (* 1962 in Klagenfurt) ist Autor, Gestalter von Features für den Rundfunk, Theatermacher und Kolumnist. Zuletzt erschienen: „Ich bin Kaiser“ (Picus).

E-Mails an: debatte@diepresse.com