Pisa und die reale Welt

Die Pisa-Aufgaben von 2022 haben mit den Anforderungen, wie sie an den Schulen gestellt werden, wenig zu tun.

Die österreichischen Pisa-Ergebnisse 2022 wurden in den Zeitungen überwiegend negativ dargestellt. Die Hauptuntersuchung galt den Mathematikkenntnissen der 15- bis 16-Jährigen, soweit sie noch eine Schule besuchen. Diese Altersgruppe wird in Österreich jedoch besonders inhomogen beschult.

Hinweis Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Sie reicht von Schülerinnen und Schülern, die ihr neuntes Schuljahr noch in der Mittelschule (früher Hauptschule) oder in einer polytechnischen Schule „abdienen“, bis zu jenen, die bereits den zweiten Jahrgang einer weiterführenden Schule besuchen. Dazu kommt, dass in Österreich im Gegensatz zu vielen anderer Staaten die berufsbildenden Vollzeitschulen (HTL, HAK, HLW und gleichartige Fachschulen) einen überaus hohen Anteil (mehr als 50 Prozent der zur Matura führenden Schulen) an Lernenden anziehen.

In Deutschland, das auch über eine „Pisa-Katastophe“ klagt, ist die Situation durch die große Bedeutung der Lehre und der Berufsschule ähnlich. Viele andere europäische Länder haben andere Schulsysteme, in denen die Schüler an allgemeinbildenden Oberstufen weitaus in der Mehrheit sind und daher eher eine einheitliche Mathematikbildung erhalten.

Angemerkt sei, dass die Jugendarbeitslosigkeit in besonders erfolgreichen Pisa-Ländern wie Estland oder Schweden etwa doppelt so hoch wie in Österreich und dreimal so hoch wie in Deutschland ist. Mathematikkenntnisse, wie sie in den Pisa-Tests geprüft werden, scheinen daher wenig mit den realen Berufsanforderungen zu tun zu haben, wenn diese nicht in mathematiknahen Bereichen liegen.

Komplexe Aufgabenstellung

Betrachtet man die nur ausschnittweise publizierten Pisa-Aufgaben aus dem Jahr 2022, stellt man fest, dass die Formulierungen überaus komplex sind und mehrfach gelesen werden müssen, um verstanden zu werden. Bei den Aufgaben handelt es sich überwiegend um sehr spezifische Anwendungsaufgaben, die mit Schulaufgaben wenig zu tun haben.

Wieso sollen daher die Ergebnisse mit schulischen Leistungen eng zusammenhängen bzw. durch schulische Förderungen verbessert werden? Wie solche Texte von Schülern mit nicht deutscher Muttersprache verstanden werden sollen, ist mir rätselhaft. Die riesigen Differenzen zwischen Migrantenkindern und Nichtmigrantenkindern sind daher leicht erklärbar.

Wenn Kritiker auf die weit geringeren Differenzen in Kanada oder Australien hinweisen, so ist dies auch auf die sehr selektive Einwanderungspolitik dieser Länder zurückzuführen. Die Spitzenleistungen der Koreaner und Japaner sind einerseits durch eine weit größere Wertschätzung und ein hohes soziales Prestige der Lehrkräfte und der Schulen bedingt und andererseits auf ein riesiges System von Nachhilfeinstituten, das von sehr vielen Schülern dieser Länder besucht wird, um mit den hohen Anforderungen zurechtzukommen.

Die schichtspezifischen Differenzen der Leistungen werden sich künftig noch verstärken, da Homogamie, das heißt die Verpartnerung von Gleichgebildeten, weiter zunehmen dürfte. Realisierte Intelligenz ist immer ein Produkt von Vererbung und nachfolgender Förderung. Der Anteil der beiden Faktoren ist umstritten, wobei bei sogenannten fortschrittlichen Wissenschaftlern der Vererbungsanteil von Intelligenz kritisch betrachtet wird.

Wilfried Schneider war 33 Jahre Professor für Wirtschaftspädagogik an der WU Wien. Er war Mitbegründer der Universität Klagenfurt und zweier Fachhochschulen.

E-Mails an: debatte@diepresse.com