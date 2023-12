Er war Wiens Herr von Faninal und Doktor Falke: Hans Helm ist tot

Der Bariton, der viele Jahrzehnte im Ensemble der Wiener Staatsoper wirkte, starb am 23. Dezember im 90. Lebensjahr.

Er gehört für viele Jahre zum Ensemble der Wiener Staatsoper – in jenen Jahren, in denen der Ensemblegeist des Hauses noch ganz selbstverständlich spürbar war. Helm war da. In den 70ern schaute der Kenner am Beginn des zweiten Akts des „Rosenkavalier“ nur dann auf den Programmzettel, wenn sich der Vorhang hob und nicht Hans Helm auf der Bühne stand. Den Herrn von Faninal hat er 69 Mal gesungen. Es war „seine“ Partie wie etwa auch der Sprecher in der „Zauberflöte“ oder der Doktor Falke in der „Fledermaus“.