Neujahrskonzert 2024: Der Jüngste spielt Trompete

Er ist der jüngste Philharmoniker, der dabei sein wird: Trompeter Daniel Schinnerl über seine Anfänge in der Blasmusik und die Tradition, die auch Verpflichtung ist.

Das Neujahrskonzert?“, fragt er, „ja klar, das hat bei uns jedes Jahr die ganze Familie angeschaut.“ Daniel Schinnerl-Schlaffer, Jahrgang 2000, ist das jüngste Mitglied des Orchesters im philharmonischen Neujahrskonzert – und das nicht zum ersten Mal. Schon 2022 saß er auf dem Musikvereinspodium. Damals hob Daniel Barenboim den Taktstock und den Augenblick, als er das Podium des blumengeschmückten Musikvereinssaals betreten durfte, sagt der junge Trompeter, werde er nie vergessen – „man kann ihn eigentlich gar nicht beschreiben“.

Der Traum, der damals in Erfüllung ging, schlummerte schon lang in ihm. Schon in die Stammbücher seiner Freunde und Verwandten hat er als Kind geschrieben: „Ich möchte Trompeter werden.“ Und seiner Volksschullehrerin gestand er: „Einmal möchte ich beim Neujahrskonzert mitspielen.“

Blasmusik als Initialzündung