Christian Thielemann: „Wir sind Ping-Pong-Spieler in bester Laune“

Dirigent Christian Thielemann am Donnerstag, 28. Dezember 2023, während der Medienprobe der Wiener Philharmoniker zum „Neujahrskonzert 2024“ im Musikverein in Wien. APA / APA / Georg Hochmuth

Christian Thielemanns Programm für das Neujahrskonzert 2024: Unbekanntes von Bruckner, Raritäten von Strauß.

Eine „wunderschöne Aufgabe, die immer schöner wird, je besser man das Orchester kennt“: So beschreibt Christian Thielemann das Dirigat des Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das er 2024 das zweite Mal innehat (nach 2019). Mit dem Orchester verbindet ihn seit mehr als 20 Jahren eine sehr enge Beziehung, die sich erst kürzlich in einer Gesamtaufnahme sämtlicher Symphonien Anton Bruckners niederschlug. Und so spricht auch Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer von einem besonderen Vertrauen: „Wir können von ihm auch kleinste Bewegungen gut lesen.“ Gleichzeitig hält er fest: „Thielemann schont uns nicht bei den Proben, er holt das Letzte aus uns heraus und wir müssen hart arbeiten.“

Ganz neue Seite von Bruckner