In der Lichtoase am Karmelitermarkt

Vom Provisorium zum „Imperium“: wie Schauspieler Giora Seeliger, Leiter der internationalen Rote Nasen, seit 30 Jahren in der Wiener Leopoldstadt wohnt.

Im dritten Stock eines Altbaus in der Krummbaumgasse wohnt Giora Seeliger. „Mit Ausblick auf Gurken und Tomaten, selbst der kleine Hinterhof mit altem Kopfsteinpflaster ist begrünt“, schwärmt der Schauspieler von seiner „Lichtoase“ im Karmeliterviertel. Als er vor 30 Jahren mit seiner Familie hierherzog, „war diese Gegend ähnlich wie Transdanubien ‚Terra non grata‘. Da wollte damals kein Wiener hinziehen.“

Seeliger hingegen kam gerade aus Paris und war von Lage samt Flair begeistert: „Ich hatte nicht diesen Wiener Dünkel gegenüber diesem Stadtviertel, und leistbar war die Wohnung auch noch.“ Die zentrale Lage ein zusätzliches Plus. „Heute ist der zweite Bezirk ein Konglomerat aus Immigranten aus aller Welt, plus orthodoxen Juden, Gemeindebauten und Bobos, die in den vergangenen zehn Jahren reichlich dazugekommen sind – ein hippes Viertel.“