Historisch größtes Investitionsbudget der Salzburg AG-Gruppe

376 Millionen Euro wird die Salzburg AG-Gruppe 2024 in die Energiewende investieren. Das Motto lautet: Volle Kraft für erneuerbare Energie von morgen.

Es war der 14. Dezember 2023, als Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Haslauer gemeinsam mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates das größte Investitionsbudget in der Unternehmensgeschichte der Salzburg AG-Gruppe freigab. „Es ist der richtige Weg, an den Investitionen in eine grüne, nachhaltige Zukunft festzuhalten. Diese Investitionen dienen nicht nur der Energieunabhängigkeit, sie erhöhen auch die Wettbewerbsfähigkeit des Bundeslandes und leisten einen wesentlichen Beitrag, um die Wertschöpfung zu steigern und neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen“, so der Salzburger Landeshauptmann.

Das Investitionspaket versteht sich als eine Antwort auf die aktuellen, die Energiebranche betreffenden globalen Herausforderungen und soll dem Ausbau der Erzeugung erneuerbarer Energieträger sowie der Stärkung des Strom- und Gasnetzes dienen. Der Anspruch des Unternehmens ist klar definiert: Man ist Schrittmacher der Energiewende.

Ausbau der Erneuerbaren

Wenn es darum geht, die Energieunabhängigkeit in Salzburg voranzutreiben, führt kein Weg am Ausbau der erneuerbaren Energie vorbei. Mehr als 111 Millionen Euro werden in diesen Bereich investiert. Dazu gehört die Errichtung des Kraftwerks Stegenwald und der Bau des Kraftwerks Sulzau. Auch in das Fernwärmenetz investiert die Salzburg AG 2024 knapp 32 Millionen Euro. Hier fokussiert man sich auf den weiteren Ausbau der Fernwärme-Süd-West-Spange und der Nord-West-Spange. Die Fertigstellung des Biomasse-Heizwerkes Radstadt erfolgt im Herbst 2024.

Der Weg hin zu 100 % erneuerbarer Energieerzeugung und zur Erreichung der Klima- und Energieziele bedingt den Ausbau der Netze.

Stärkung der Netze

Die Salzburg AG arbeitet gemeinsam mit ihrer 100-%-Tochter Salzburg Netz GmbH kontinuierlich am Netzausbau. In den vergangenen Jahren wurden alle Spannungsebenen des Stromnetzes, von der Niederspannung bis zum Umspannwerk, laufend verstärkt und ausgebaut. Um eine sichere und zuverlässige Versorgung zu garantieren und den Ausbau der Erneuerbaren weiter voranzutreiben, investiert die Salzburg AG gemeinsam mit der Salzburg Netz GmbH 2024 rund 122 Millionen Euro u. a. in die Ertüchtigung des Strom- sowie Gasnetzes. Außerdem wird die flächendeckende Einführung der Smart Meter vorangetrieben.

Schwerpunkt Breitband

Die Salzburg AG bietet allen Salzburger:innen das beste Internet im gesamten Bundesland. Dies wurde auch heuer wieder von IMTEST bestätigt. „Durch unsere großen Investitionen in die Telekom-Infrastruktur haben wir das Ziel des Bundesministeriums, bis Ende 2025 landesweite Angebote für gigabitfähige Anschlüsse zu ermöglichen, schon heuer erreicht“, betont Vorstand Herwig Struber und ergänzt: „Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern und Regionen ist es uns ein Anliegen, den Breitbandausbau flächendeckend voranzutreiben. Daher investieren wir 2024 wieder mehr als 38 Millionen Euro in den Bereich Telekommunikation.“ Durch die laufende Weiterentwicklung und den Ausbau der Telekom-Infrastruktur werde man dem Ziel, bis 2030 zu den Top-3-Festnetzanbietern in ganz Österreich zu zählen, wieder einen Schritt näherkommen.