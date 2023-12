Silvesterpfad: Wiener Polizei kündigt Durchsuchungskontrollen an

In Österreich besteht weiterhin allgemein eine erhöhte Gefährdung. Die Wiener Polizei bekommt zu Silvester Hilfe von Beamtinnen und Beamte aus den Bundesländern.

Wenn in Wien hunderttausende Menschen das neue Jahr feiern, wird die Polizei wieder mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs sein. Die Beamtinnen und Beamte werden sowohl uniformiert mit besonderer Ausrüstung und Langwaffe als auch in Zivil im Einsatz sein, gab die Pressestelle am Freitag bekannt. Am Silvesterpfad werden von der Polizei auch Durchsuchungskontrollen durchgeführt.

Neben Vorfällen im häuslichen Bereich ereignen sich vor allem in der Öffentlichkeit zahlreiche Einsätze unter anderem wegen der Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen. Darüber hinaus gilt in diesem Jahr aufgrund einer aktuellen Gefährdungseinschätzung des Verfassungsschutzes sowie der nach wie vor erhöhten Terrorwarnstufe weiterhin eine allgemein erhöhte Gefährdung in Österreich. Besonderes Augenmerk gilt deshalb dem Silvesterpfad in der Wiener Innenstadt.

Um das zu bewerkstelligen werden zusätzliche Kräfte aus den Bundesländern Niederösterreich, Salzburg, Kärnten und Burgenland zur Unterstützung herangezogen. Die dort erforderlichen Schutzmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Veranstalter. Das am Silvesterpfad eingesetzte Sicherheitspersonal wird Zutrittskontrollen durchführen. Zudem kündigte die Landespolizeidirektion Wien an, auch für die Durchführung von Durchsuchungskontrollen ermächtigt zu sein.

Neben dem sicherheitspolizeilichen Aspekt wird zu Silvester sowie am Neujahrstag auch die verkehrspolizeiliche Überwachung durch die Landesverkehrsabteilung Wien verstärkt durchgeführt. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei grundsätzlich auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Raketen im Ortsgebiet verboten

Die Polizei und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wiesen erneut darauf hin, dass Pyrotechnik ab der Kategorie 2 - dazu gehören Blitzknallkörper, Schweizerkracher, alle Raketen, Knallfrösche, Sprungräder oder ähnliches - im Ortsgebiet ausdrücklich verboten ist. „Das sind keine Lausbubenstreiche“, bemerkte Karner im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Die Polizei werde alles unternehmen, „um die Sicherheit jener zu gewährleisten, die friedlich feiern wollen“. Man habe in den vergangenen Wochen vor allem an den Grenzübergängen nach Tschechien Kontrollen durchgeführt und 20.000 illegale Pyrogegenstände beschlagnahmt, die ins Land gebracht werden sollten.

Absolute Verwendungsverbote für Böller, Knaller & Co gelten in der Nähe von Tankstellen, Kirchen und Krankenhäusern. „In Wien werden der Silvesterpfad und bekannte Hotspots bestreift und gesichert“, teilte Bundespolizeidirektor Michael Takacs in diesem Zusammenhang bei einer Pressekonferenz im Innenministerium mit.

Die meisten Unfälle und gefährlichen Vorfälle mit pyrotechnischen Erzeugnissen sind auf Sorglosigkeit, Unachtsamkeit sowie nicht bestimmungsgemäße oder missbräuchliche Verwendung zurückzuführen. Besonders die verbotene und leichtsinnige Handhabung von meist aus dem Ausland besorgter Pyrotechnik ohne erforderlicher Qualitäts- und Zulassungskriterien birgt großes Gefahrenpotenzial. Bei Verstößen gegen Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes drohen dem Verwender auch Verwaltungsstrafen bis zu 3.600 Euro. (APA)