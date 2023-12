Manifest gegen Pop-Replikatoren: DJ Koze half Róisín Murphy

Als Sängerin von Moloko wurde Róisín Murphy weltberühmt. Aber erst solo reifte sie zur großen Künstlerin. „Hit Parade“ hat sie nun mit dem Deutschen DJ Koze gefertigt.

Was Popmusik anlangt, ist Deutschland heute ein gescheiterter Staat: dominiert von seelenlosem Schlager, humorbefreitem Rap, ausgeleiertem Techno. Um so erstaunlicher, dass die Irin Róisín Murphy, die als Sängerin von Moloko berühmt wurde, just in Deutschland einen Partner für eine kluge Kollaboration gefunden hat: „Cosy“ sagt sie zärtlich zu DJ Koze.

Der gebürtige Flensburger, mit bürgerlichem Namen Stefan Kozalla, hatte mit Alben wie „Knock Knock“ und „Amygdala“ internationale Erfolge. Seine ausgefallenen Soundideen und sein Sinn für den Einsatz markanter Stimmen haben sich bis Arklow, dem Heimatstädtchen von Murphy, durchgesprochen. Der Faktor Zeit hat dabei geholfen, denn DJ Koze ist kein Newcomer. Schon vor mehr als 20 Jahren hat er einen Remix von Hildegard Knefs „Ich liebe euch“ gefertigt. „Ja, ich liebe euch, euch mit krausen Gedanken, euch mit sicheren Händen, euch mit starkem Kopf, den ihr verliert“, sang die große Knef da. An diesen Gedanken kann Murphy sicher anknüpfen, denn DJ Koze verfügt über Witz und Originalität. Sein letztes Telefoninterview mit der „Presse“ absolvierte er von der Badewanne aus. Plätschern und Blubbern inklusive. Damals sagte er etwa: „Im besten Fall ist nicht das Lied der Star, sondern die Perlenkette an Sounds, die du auffädelst.“

Das tat er nun für die nach exzentrischen Sounds gierende Murphy. Dass das gemeinsame Opus „Hit Parade“ heißt, ist natürlich ein grimmiger Witz. Wenngleich die Songs mit der Tanzfläche kokettieren, sind sie kein Hitparadenfutter. Und können Tanzende ziemlich verwirren. „Hit Parade“ schließt an Murphys exzentrische Discoplatte „Ruby Blue“ (2005) an. Sie steht eher auf komplizierte Vergnügungen als auf Instantbeglückung. Ihre Lieder leben stets vom Widerspruch.

Gurren frisch Verliebter

So auch „CooCool“, wo sie gegen jede Vernunft ein „new age of love“ ausmacht: Sie vernimmt das Gurren frisch Verliebter und empfiehlt, das „inner child“ zu umarmen. Der verschummerte Song ist Zeugnis für die frisch erwachten Lebenskräfte der zwischenzeitlich desillusioniert gewesenen Sängerin. „You need to hear my system, baby, where the horny horns gonna play forever”, jubiliert sie in „The House”, ehe sie bemerkt, dass sich die Türe ihres Schmuckkasterls nicht mehr von innen öffnen lässt. So fällt gleich Schatten auf jeden Optimismus.

Sechs Jahre lang hat Murphy mit DJ Koze am neuen Opus getüftelt. Ihr Studio war der Äther. Sie haben einander beständig Files geschickt, die Skizzen immer wieder überarbeitet. Die Bandbreite der Sounds auf „Hit Parade“ ist immens: alles von Post-Dubstep und Country-Soul. Das vielleicht stärkste Stück ist der Verlorenheit ausstrahlende Dub-Techno „You Knew“. Ein harmlos anmutender Flirt wird hier streng hinterfragt.

Fein ist auch „Can’t Replicate”. Der technoiden Grundstruktur stellt Murphy hier besonders souligen Gesang entgegen – und spricht ein Problem ihrer Branche an: Die Variation des immer Gleichen beherrscht die heutige, viel zu direkt aufs Geldverdienen schielende Popmusik. So kann künstlerisch nichts Bahnbrechendes passieren. Gegen diese triste Entwicklung stemmte sich Róisín Murphy immer schon, mit Abenteuergeist und Sinnlichkeit. „Hit Parade“ ist ein grandioses Zeugnis dieser Haltung.

Konzert: am 3. März beim Festival Elevate in Graz.