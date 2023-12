In Indien grassiert die „Modimania“

In der größten Demokratie der Welt strebt Narendra Modi bei den Wahlen im Frühjahr eine dritte Amtszeit an.

Asiens Giganten wählen: Indien, Indonesien und Pakistan. Entscheidende Wahlen finden auch in Südafrika und in Großbritannien statt.

Im Jahr 2024 wählen die vier bevölkerungsreichsten Demokratien der Welt - und drei davon liegen in Asien, die allesamt im ersten Halbjahr den Wahlgang abhalten. In Indien mit fast einer Milliarde Wahlberechtigter ist dies ein logistisches Großunternehmen, das im April und Mai mindestens vier Wochen in Anspruch nimmt - und die Zuhilfenahme von Elefanten als Tragetiere für die Stimmzettel.

Im Unterschied dazu ist der Wahlkampf in der ehemaligen Kolonialmacht kurz und knackig. Gerade einmal drei Wochen dauert meist nur die Kampagne in Großbritannien, wobei der Wahltermin noch nicht einmal feststeht - ein echtes Kuriosum. Während Indiens Premier Narendra Modi ungefährdet scheint, muss Rishi Sunak - ein Hindu mit familiären Wurzeln am Subkontinent und verheiratet mit der Tochter einer der reichsten Männer Indiens - in London um die Macht bangen.