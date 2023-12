Südafrika klagt Israel wegen Völkermords vor IGH

Diese Häuser nahe Kapstadt wurden zuletzt demonstrativ in den Farben der palästinensischen Flagge (und manch anderer arabischer) bemalt.

Pretoria beantragte eine einstweilige Verfügung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag gegen Israel wegen Verletzung der Genozid-Konvention 1948. Israelische Armee sucht in umkämpfter Stadt nach Hamas-Führern.

Tel Aviv/Pretoria/Gaza. Die Republik Südafrika hat den Internationalen Gerichtshof in Den Haag am Freitag zu einer einstweiligen Verfügung gegen Israel aufgefordert, worin festgestellt werden solle, dass Israel im Kampf gegen die Hamas in Gaza die UN-Genozid-Konvention von 1948 verletze und sein Vorgehen einstellen möge.

Eine Reaktion seitens des Gerichts in den Niederlanden gab es vorerst nicht. Aus Israels Außenministerium wurde Südafrika am Freitag umgekehrt Kollaboration mit Terroristen vorgeworfen. Südafrika hat seit Ende der Apartheid 1992 die Palästinenser unterstützt und sich zuletzt als lauter Kritiker des Krieges Israels gegen die islamistische Hamas hervorgetan.

Hamas-Spitze in der Falle?

Israels Armee weitet ihre Einsätze in und um die Stadt Khan Junis im Süden des Gazastreifens aus, wo sich ein Flüchtlingslager befindet. Israel vermutet, dass sich die Führung der Hamas dort versteckt. Das Militär forderte die Einwohner der Stadt auf, nach Rafah an Ägyptens Grenze auszuweichen.

Auslöser der israelischen Offensive war das Massaker, das Terroristen der Hamas sowie anderer islamischer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gaza und der hohen Zahl ziviler Opfer gerät Israel freilich international immer mehr unter Druck.

Bei der israelischen Operation seien in den vergangenen 24 Stunden 187 Palästinenser getötet worden, berichtete am Freitag die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza. Damit sei die Zahl der Toten seit Beginn der Offensive auf 21.507 gestiegen. 55.915 Menschen seien verletzt worden. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden, zudem vermengt die Behörde Kämpfer mit Zivilisten.

Der Rote Halbmond will nun in Khan Junis ein Lager für Flüchtlinge errichten. Wie die Organisation bekannt gab, sollen zunächst 300 Zelte für von Israel vertriebene Familien aufgestellt werden. Später solle die Kapazität auf 1000 Zelte erweitert werden, um Hunderten vertriebenen Familien eine Unterkunft zu bieten. (APA/dpa/red.)